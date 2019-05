Terrorizmus miatt is vádat emeltek a christchurchi merénylő ellen

Brenton Tarrant az egyik új-zélandi bíróságon Fotó: EyePress News

50 rendbeli gyilkosság és 39 rendbeli gyilkossági kísérlet után terrorizmussal is megvádolták Brenton Tarrantet, a christchurchi merénylőt, aki március 15-én lövöldözni kezdett az új-zélandi településen két mecset előtt, 51 embert megölt és legalább további 20-at megsebesített.



Az elmúlt hónapok egyik legmegrázóbb terrortámadása volt ez világszerte. Olyan hatású, hogy annak nyomán a Facebook úgy döntött, végleg betilt minden kirekesztő és gyűlöletkeltésre alkalmas tartalmat a közösségi oldalain.

Az új-zélandi rendőrség közleményben jelezte, hogy a gyilkosságok mellett terrorizmussal is megvádolják Tarrantet, erről összesen 200 érintettet tájékoztattak közvetlenül is, köztük túlélőket, és az áldozatok hozzátartozóit is.

Tarrantet a média teljes kizárásával, online kapcsolaton keresztül hallgatták ki április elején,

Az elkövetőt további egy rendbeli gyilkossággal és gyilkossági kísérlettel is megvádolták, így már összesen 51 rendbeli gyilkosság és 40 rendbeli gyilkossági kísérlet miatt is felelnie kell.

A március 15-i volt messze a legsúlyosabb fegyveres támadás Új-Zéland történetében, ami oda vezetett, hogy az országban szigorították a fegyverviselési törvényt is. (Guardian)