Kiengedték a börtönből John Walker Lindh-et, az amerikai tálibot

Miután a 20 éves börtönbüntetéséből 17-et letöltött, kiengedték John Walker Lindh-et, az „amerikai tálibot”. Ő volt az első amerikai születésű ember, akit 2001. novemberben fogtak el az ikertornyok elleni terrortámadás után indított afganisztáni háborúban.

Fotó: Tariq Mahmood/AFP

A férfi csütörtökön elhagyhatta az indianai Terre Haute-ban található szövetségi börtönt, és csatlakozni fog a kicsi, de egyre bővülő csoporthoz, amiben terrorizmussal kapcsolatban elítélt amerikaiakat igyekeznek visszavezetni a társadalomba.

Lindh Virginiában fog élni, és párfogó figyel majd rá, de többen igyekeznek vizsgálatot kezdeményeztetni, ugyanis a férfi két jelentés szerint is radikális maradt a börtönben, és az Iszlám Államot támogató meg egyéb szélsőséges kijelentéseket is tett. Ha vizsgálat indul, akár visszakerülhet a börtönbe is.

Ha valóban radikális maradt, ahogy azt 2017-ben jelentették, az kérdéseket vethet fel a következő években kiszabaduló több, egykori terrorista visszailleszthetőségével kapcsolatban is.

Lindh San Francisco külvárosában nőtt fel, 16 évesen tért át az iszlámra, majd az érettségi után a Közel-Keletre költözött, és megtanult arabul. Évek óta nem beszélt angolul, amikor elfogták. (CNN)