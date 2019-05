Csalódottan jelentette Görögországból a köztévé tudósítója, hogy nem égnek migránslázban a görögök

Ahhoz képest, hogy áprilisban élőben közvetítette a magyar köztévé a nagy mezei csatát Görögországból, ahol majdnem megindult az Európát elözönlő migránskaraván, igazán vérszegény volt a mai bejelentkezésük az EP-választások körüli görög hangulatról.

Pedig a riporter, Muci Attila ugyanaz volt, aki a görög frontról is bejelentkezett áprilisban.

Az árpilis haditudósítás Görögországból

Muci természetesen azzal kezdte a bejelentkezést, hogy a görögöket foglalkoztatja a migráció kérdése, aztán elmondta, hogy valójában egyáltalán nem volt ez téma a kampányban, pedig 80 ezer bevándorló van az országban.

Szó szerint ez hangzott el:

„Ami a migrációt illeti, néhány éve a görögöket is foglalkoztatja a migráció kérdése. Korábban elsősorban érthető módon az ország gazdasági helyzete miatt a gazdasági kérdésekre koncentráltak. Tehát alapvetően a görögök hozzáállása más, mint például Magyarországé, hiszen ez a térség a földrajzi helyzetéből adódóan az elmúlt évszázadokban is egy vonulási területnek számított különböző népeknek. Változik a görögök elfogadó magatartása, viszont a kampányban alig esett szó a migrációról, annak ellenére is, hogy legalább hivatalosan is 80 ezer bevándorló tartózkodik az országban. Tehát nincs egy olyan markáns jelölt az EP-választásokon, akik fölvetette volna a migráció kérdését. A kormányzó Sziriza baloldali párt gyakorlatilag csak a kampányzárón említette. Ciprasz kormányfő annyit mondott, hogy integrálni kell az itt született migránsgyerekeket és úgy kell tekinteni rájuk, mint a görög gyerekekre.”

Kapcsoltak is gyorsan tovább.