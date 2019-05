A választási vereség után lemond az LMP budapesti elnöke

Az LMP parlamenti frakcióval rendelkező pártként 2,19 százalékot ért el a vasárnapi EP-választáson, még a Kétfarkú Kutyapárt is megelőzte országosan. Egyből be is jelentették, hogy az LMP teljes elnöksége lemond, a két társelnökkel, Demeter Mártával és Keresztes Lászlóval egyetemben.

51.14% +1.87 Fidesz-KDNP 16.26% +10.89 DK 9.92% +6.86 Momentum 6.68% -5.23 MSZP-P 6.44% -12.62 Jobbik 3.33% +3.33 Mi Hazánk 2.63% +0.9 Kétfarkú 2.19% -4.87 LMP 0.42% +0.15 Munkáspárt Az EP-választáson elért pártlistás eredmények. A második oszlopban az adott párt 2018-as országgyűlési választáson elért eredménye látható.

Ungár Péter LMP-s képviselő lapja, az Azonnali hétfőn úgy értesült, hogy a súlyos kudarc magával rántotta a budapesti elnököt. Moldován László ezt azzal erősítette meg, hogy

egy évvel ezelőtt az LMP még 11 százalékon állt Budapesten, most 3 százalékon, „szerintem evidens, hogy ilyenkor le kell mondani”.

Moldován Lászlóról legutóbb akkor írtunk, amikor az általa vezetett etikai bizottság a 2018-as választás után eltiltotta a párt társelnökeit a tisztségekért való indulástól, de aztán magát Moldovánt is eltiltották az etikai bizottságban való részvételtől.

A két eltiltott pártelnök, Hadházy Ákos és Szél Bernadett ezúttal már a Momentumnak kampányolt, amely majdnem 10 százalékkal lett harmadik.