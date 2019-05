Az LMP teljes elnöksége lemond a bukás miatt

A Lehet Más a Politika, úgy tűnik, kb. 2 százalékot ért el az EP-választáson, vagyis nem szerez képviselői helyet, ezért az LMP teljes elnöksége lemond, vagyis a két társelnök, Demeter Márta és Keresztes László, illetve Kanász-Nagy Máté titkár, és Hajdú Mária, Józsa László, Kendernay János, Kis-Szeniczey Kálmán, Pálvölgyi Miklós és Turcsán Szabolcs. A párt ezt az eredményváróján tartott sajtótájékoztatón jelentette be egy rövid elnökségi gyűlés után.

Az Index azt írja, nem oszlik fel az LMP, júniusban lesz tisztújítás, szerintük szükségük van a zöld politikára. Kanász-Nagy Máté nem mondta el, hogy az elnökségi tagok újraindulnak-e. Vágó Gábor EP-listavezető azt mondta, az éghajlat-változási kampányuk sikeres volt, a témát szerinte tőlük vette át a DK és a Momentum is az utóbbi hetekben.

Vágó Gábor, az LMP EP-listavezetője a párjával szavaz az EP-választáson a fővárosban, a II. kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban kialakított 11-es szavazókörben 2019. május 26-án. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Puzsér Róbert főpolgármester-jelölt (aki az LMP és a Jobbik támogatását élvezi) a HVG-nek az LMP összeomlásáról azt mondta:

„Ha 2 százalékon végez az LMP, akkor az 2 százalékos támogatottságnak számít, mi közöm nekem ahhoz, hogy most ők épp összeomlanak?!”

Azt mondta, nem ő kereste meg az LMP-t, hogy álljanak be mögé, hanem fordítva. „Eddig sem velük kalkuláltam, tettem egy ajánlatot a budapestieknek, emögé állt be az LMP” – mondta Puzsér, aki örül, ha más is csatlakozik a programjához, egy 2 ezrelékes pártot sem fog elzavarni.

Azt elismerte, hogy az eredmény rontja az LMP tárgyalási pozícióit Budapesten, kevesebbel kell beérniük. Puzsér csak azt várja, korrektül, a pártok erejének megfelelően osztozzanak velük a szocialisták. (Index, HVG)