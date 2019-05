Orbán Viktor Európa Gyurcsány Ference

Az EP-választási eredmények alapján a baloldal elmozdult a mélypontról, öt éve először sikerült növelnie szavazatarányát.

A Fidesz viszont minden jel szerint elérte a maximumát, egymás után a negyedik választáson mozgósított arányaiban ugyanannyi választót;

A Momentum kiugró eredménye viszont valójában csak a középen álló szavazók átrendeződésének eredménye.

Orbán ugyan itthon nagy győzelmet aratott, de szövetségi politikájával úgy tűnik, marginalizálta magát Európában.

Peak Fidesz

Orbán Viktor teljes mértékben maga alá gyűrte az országot, ehhez kétség se fér. A Fidesz most vasárnap csaknem 1,8 millió szavazóját tudta mozgósítani a hagyományosan nem túl nagy érdeklődést kiváltó EP-választásokra. Ez arányaiban elég volt ahhoz, hogy megszerezzék a leadott szavazatok abszolút többségét. Ezzel a Fidesz európai szinten is kiemelkedő eredményt ért el - Máltán kívül, ahol mindössze két párt versenyzik a hatalomért -, egy győztes párt se szerezte meg az egy országban leadott szavazatok abszolút többségét.

Arányaiban viszont nem hozott áttörést ez a választás a Fidesznek az elmúlt öt év választásaihoz képest. Ha arányosítjuk a Fidesz eredményeit, vagyis a 2014-es és 18-as országgyűlési és a 2014-es EP-választás eredményeit a 2019-es EP-választás részvételi adataihoz arányosítjuk, akkor azt látjuk, hogy

a Fidesz a mostani EP-választáson 1 795 013 szavazatot szerzett;

Ugyanekkora részvétellel számolva 2014-ben a parlamenti választáson 1 502 340;

a 2018-as parlamenti választáson 1 756 787;

a 2014-es EP-választáson 1 787 483

szavazatot szerzett volna. Vagyis az elmúlt öt év országos választásain a Fidesz nagyjából ugyanannyi szavazót tudott mozgósítani. Ez magyarán azt jelenti, hogy a legyőzésükhöz, a 2018-as parlamenti választás részvételi adataival számolva legalább 2,9 millió szavazatra volna szüksége egy egységes ellenzéknek.

A baloldal elmozdult a holtpontról

Ha a fenti számításokat elvégezzük az MSZP és a DK összesített szavazataival is, abból más történet rajzolódik ki. A baloldal az elmúlt öt év választásaiból a 2014-es országgyűlésin érte el a legjobb eredményt - hogy, hogy nem, pont azon, amin a baloldali pártok közös listát állítottak. Akkor számszerűen 1 289 311 szavazatot szereztek (szemben a Fidesz 2 142 142 szavazatával), ez a 2019-es EP-választás részvételi adataihoz arányosítva 990 862 szavazatot jelentene. Az MSZP és a DK a most vasárnapi választáson együtt 783 591 szavazatot kaptak, ami mindössze 79 százaléka a 2014-es közös lista eredményének.

A 2014-es parlamenti választás után a baloldal tábora összeomlott. A 2014-es EP-választáson a most vasárnapi részvételi adatokkal számolva 716 851, a 2018-as parlamentin pedig csupán 616 287 szavazatot szereztek volna, vagyis a legutóbbi parlamenti választáshoz képest az MSZP és a DK együtt 21,5 százalékot javított az eredményén. Ez ahhoz még kevés, hogy legalább a 2014-es parlamenti választáson elért eredményüket hozzák, de az is tény, hogy akkor még az Együtt-PM is része volt a szövetségnek. Apropó,

Együtt+LMP=Momentum(+egy kicsi LMP)

Hogy az időközben megszűnt Együtt akkor még valóban létező párt volt, az jelzi, hogy a 2014-es EP-választáson a most az MSZP-vel szövetkező Párbeszéddel együtt elért eredményük a 2019-es részvételi adatokkal arányosítva 251 621 szavazatot jelent. Ennyi szavazattal most megelőzték volna az MSZP-t, és ahogy akkor, úgy most is mandátumot szerezhettek volna. Ez alapján akár feltételezhetjük, hogy az Együtt és az LMP akkori támogatói most a Momentumot választották. Ha arányosítjuk az Együtt-PM és az LMP 2014-es EP-választási eredményeit, majd levonjuk belőle a 2019-es EP-választáson az LMP-re adott szavazatokat, 348 816 szavazót kapunk - a Momentum most vasárnap 339 195 szavazatot szerzett.

Orbán Viktor Európa Gyurcsány Ference

A miniszterelnök ezen az EP-választáson mindent feltett egy lapra. Szakításig feszítette konfliktusát a Néppárttal, a választás előtt sorban álltak irodájánál az európai szélsőjobboldal meghatározó figurái, Budapesten fogadta Matteo Salvinit, a fasiszta Liga vezetőjét, és az időközben csúfosan megbukott osztrák szélsőjobboldali vezért, Heinz-Christian Strachét is. A szélsőjobboldal pártjai nyíltan udvaroltak egymásnak annak reményében, hogy kikényszerítsék az Európai Parlamentet uraló néppárti-szocialista nagykoalíció bukását.

És bár Salvini, Orbán és Marine Le Pen nemzeti szinten nyertek is - Le Pen pártja általában meg szokta nyerni az EP-választásokat, a Fidesz eredménye se volt kiugró, Salvini pedig egyenesen csalódásként értékeli a nem eléggé nagy arányú győzelmét -, összességében bebizonyosodott, hogy ennek a szélsőséges csoportnak még a német AfD-vel, a lengyel PiS-szel, az olasz 5 Csillag Mozgalommal és Nigel Farage Brexit pártjával együtt is csak 184 mandátum jutott, az összes megszerezhető EP-mandátum 24,5 százaléka. De ezek a pártok még csak nem is ülnek egy frakcióban - a Fidesz 13 mandátumát jelenleg például még a Néppárthoz számolják, a többiek három, nagyjából azonos méretű frakcióba rendeződtek, bár ez még változhat.

Ha sikerülne összefogni ezeket a szélsőjobboldali pártokat - ennek vannak nehézségei, mert igazából még a legfőbb közös ügyük, a menekültválság megoldásában se teljes köztük az egyetértés -, akkor ők adhatnák az EP legnagyobb frakcióját. De a velük szemben álló politikai erők teljesen kiszoríthatják őket a döntéshozatali folyamatokból: a Néppártnak még a Fidesz nélkül is 167 képviselőjük van, a szocialistáknak 146, a liberálisoknak 109, a zöldeknek 69.

Az Orbán által bevándorlásellenesnek nevezett pártok tehát összességében nem értek el áttörést, nem növelték érdemben korábbi mandátumarányukat - a Fidesz 13 képviselőjével együtt összesen csak 8-cal lett több képviselőjük, mint eddig volt. Velük szemben a liberálisok 42, a zöldek 19 új mandátumot szereztek.