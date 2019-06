Egy fültanú szerint a Viking kapitánya nem figyelmeztette rádión a Hableányt az előzésre

Nem figyelmeztette rádión a Viking Sigyn szállodahajó kapitánya a nála jóval kisebb Hableányt arra, hogy megkezdi az előzését - nyilatkozta a TV2 Tények című műsorának Tolnay Zoltán hajóskapitány, aki az események idején szolgálatban volt egy közelben közlekedő hajón.





Tolnay elmondása szerint a kötelességüknek megfelelően folyamatosan figyelték a rádiót, több frekvencián is, de a baleset előtt a Viking kapitánya biztosan nem használta azt. Utána már igen, de abban sem volt sok köszönet, Tolnay szerint ugyanis angol, német és orosz szavakat kevert a mondataiban, ezért ő például konkrétan nem is értette, hogy mit akar közölni a Viking, hogy végül egy másik, magyar nyelvű rádiüzenetből tudja meg, hogy pontosan mi is történt a közelben. A helyszínre először odaérő vízirendőrök is megerősítették, hogy ők sem tudták, mi történt, csak annyit, hogy emberek vannak a vízben.

