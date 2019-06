Egy ellenzéki főpolgármesternek egy kicsit nehezebb lesz, de Tarlós István sem tudta érvényesíteni Budapest érdekeit

Hétfőn jelentette be a Momentum, hogy Kerpel-Fronius Gábort indítja főpolgármester-jelöltként a budapesti előválasztáson.

Az 52 éves informatikai cégvezető egy éve vezeti a párt XIII. kerületi szervezetét, és szerinte sem külsőleg, sem habitusban nem hasonlít Puzsér Róbertre.

Úgy érzi, hogy az európai parlamenti választásokon elért eredménnyel a Momentum felelőssége is nagyobb lett Budapesten, ezért szállnak be az előválasztásba.

Kerpel-Fronius szerint az önkormányzatiságot csak kormányváltással lehetne visszaállítani, de úgy látja, hogy a fővárosi önkormányzatnak meglennének az eszközei, hogy megakadályozzák a túlárazott beruházásokat.

A főpolgármestersége egyik legfontosabb pontjának tartja, hogy elszámoltassa azokat, akik bármilyen módon megkárosították a saját kerületük lakosságát.

Miért pont most jutott eszébe, hogy főpolgármester szeretne lenni?

Nagyon sokáig semmifajta politikai szerepvállalásban nem gondolkodtam. Mindig szenvedélyesen érdekelt a politika, de a rendszerváltás után azt gondoltam, hogy nekem az a feladatom, hogy céget építsek, gyereket neveljek. Nagyjából 5-6 éve jöttem rá, hogy a mi generációnk is hozzájárult ahhoz, hogy vészesen félrement a rendszerváltás. Nem figyeltünk nem vettünk részt elég aktívan a közéletben, és a politikát átengedtük olyanoknak, akik aztán elárulták a rendszerváltást. A NOlimpia-kampány után éreztem azt, hogy itt van egy olyan szervezet, amelybe érdemes belerakni az energiát, értelmes dolgokért alakult a társaság.

A főpolgármester-jelöltség úgy jött, hogy egyrészt szenvedélyesen szeretem ezt a várost, másrészt azt hiszem, vissza kell adni ennek a városnak a hitét önmagában. Újra víziót kell adni Budapestnek és ki kell szabadítani abból a rabságból, amelybe a Fidesz-maffia kényszerítette.

Kerpel-Fronius Gábor, a Momentum főpolgármester-jelöltje Fotó: botost/444.hu

De ha május 26-án a Momentum nem szerepelt volna ilyen jól az európai parlamenti választáson, akkor most ugyanúgy beszélhetnénk a főpolgármester-jelölti indulásáról?

Azt hiszem, hogy a fővárosban elért 17,35 százalékkal a Momentum felelőssége megnövekedett.

Tehát nem biztos, hogy ha nem szerepeltünk volna ilyen jól az EP-választáson, akkor felmerült volna, hogy megváltoztatjuk a korábbi döntésünket, hogy nem állítunk saját főpolgármester-jelöltet. Nekem ez egyébként szívfájdalmam volt, mert már az év elején csináltunk egy programot arról, hogy 2030-ra milyen Budapestet szeretnénk. És nagyon sajnáltam, hogy ennek nem volt képviselője. És miután a Momentum az EP-választáson 10 kerületben a legerősebb, a maradék 13-ban pedig a második legerősebb ellenzéki párt lett, bizonyos értelemben kötelességévé is lett, hogy a versenyt serkentse és főpolgármester-jelöltet állítson az előválasztáson.



Még nagyjából 30 nap van hátra az előválasztásból, és azért azt bátran kimondhatjuk, hogy eddig nem ön volt a párt legismertebb arca. Ha már úgy döntöttek, hogy belső körből indítanak valakit, miért az ön neve merült fel, és nem inkább egy olyané, aki már valamennyire bejáratott. Vagy direkt olyat kerestek, aki a legjobban hasonlít Puzsér Róbertre?

Ez ennél azért egy kicsit összetettebb folyamat volt. Egyébként nem gondolom, hogy olyan nagyon hasonlítanék Puzsér Róbertre, kinézetre sem, habitusra pedig különösen nem. Gondolkodásmód tekintetében pedig végképp nem. Nem karaktert kerestünk. Én az elmúlt egy évben lettem igazán aktív a Momentumban. A 2018-as választások után lettem XIII. kerületi elnök is. Azóta veszek részt nagyon aktívan a párt ügyeiben: pultozástól és kopogtatástól kezdve stratégiaalkotáson át is, az operatív vezetésig, és vannak olyan tulajdonságaim, amelyek alkalmassá tesznek arra, hogy frontvonalbeli politikus legyek. Csak azért nem vállalni ezt a feladatot, mert vannak, akik két évvel korábban kezdtek a nyilvánosság előtt szerepelni, nem feltétlenül jó döntés.

Felmerült, hogy a jó választási eredmények miatt a Momentum újranyitná a tárgyalásokat a fővárosi kerületekben. Az ön indulásával mennyivel erősödnek a párt tárgyalási pozíciói?

A Momentumnak nem szándéka az, hogy ezeket a tárgyalásokat újranyissa vagy felborítsa az asztalt. Ezeket a tárgyalásokat az én jelöltségem a legkevésbé sem befolyásolja.

Amikor hétfőn hivatalosan is bejelentették az indulását, az egyik téma, amit említett, a parkolási botrány volt. Ezzel már Karácsony Gergely is megégette magát Zuglóban. De közben úgy néz ki, hogy Ferencvárosban a Momentum azt a Jancsó Andreát támogatja, aki Karácsonyhoz hasonlóan csak tartózkodott, amikor a IX. kerületi közgyűlés a káros parkolási szerződés felbontásáról szavazott. Fel lehet számolni a parkolási maffiát egy ilyen polgármesterjelölttel?

Ebben a kérdésben, hogy konkrétan milyen jelöltet állítunk a IX. kerületben, olyan nagyon nem mélyedtem el. Azt gondolom, hogy az ex-LMP-s Jancsó Andrea megfelelő jelölt, és sem az ő, sem Baranyi Krisztina tisztességéhez nem férhet semmiféle kétség. Nagyon tisztelem Baranyi Krisztina munkáját, amelyet ebben az ügyben és több más ügyben is végzett. Őszintén szólva nem tudom, milyen úton jutott el oda a IX. kerületi szervezet, hogy elsősorban Jancsó Andreát támogassa. Nálunk ebben a helyi szervezetnek nagyon nagy szava van. Bár XIII. kerületi elnökként nem volt beleszólásom abba, hogy milyen jelöltet állít a Momentum a IX. kerületben, abban egészen biztos vagyok, hogy Baranyi Krisztinának is szerepet kell játszania a IX. kerületi önkormányzat működésében.

Tehát olyan jogosítványt nem is kért a Momentum vezetésétől, hogy ráhatása legyen a kerületi tárgyalásokra?

Egy napja vagyok hivatalosan a Momentum főpolgármester-jelöltje, XIII. kerületi elnökként pedig erre nem volt ráhatásom. Azért szeretném hozzátenni, hogy a főpolgármesterségem egyik legfontosabb pontjának azt tekintem, hogy elszámoltassuk azokat, akik bármilyen módon megkárosították a saját kerületük lakosságát. Elsőként a legnagyobb értékű szerződéseket fogjuk vizsgálni, de soron kívül kivizsgáljuk azokat az ügyeket is, amelyek a médiában, például a 444-en is kiemelt figyelmet kaptak. De nemcsak a múlt fog bennünket érdekelni - biztosítani kell a fővárosi és kerületi gazdálkodás eddig ismeretlen mértékű, maximális transzparenciáját. Főpolgármesterként olyan helyzetet fogok teremteni, amelyben ezek a teljesen átláthatatlan alkuk mentén kötött szerződések nem működhetnek. Mindenfajta olyan eszközt, amivel a főpolgármester rendelkezik, igénybe fogok venni, hogy a kerületek és a helyi polgármesterek az átlátható működését biztosítsam. Tehát nem, nem félek attól, hogy Jancsó Andrea vezetésével nem lehetne felszámolni a IX. kerületi parkolási maffiát.

De ugye még ott vannak a helyi szocialisták is, akik ebben a kérdésben inkább együttműködtek a Fidesszel.

Igen, ez nem tagadható. Szerintem azonban itt alapvetően nem arról van szó, hogy milyen arcok csinálják ezeket a dolgokat, hanem rendszerek működéséről. Azt kell biztosítani, hogy maguk a rendszerek átlátható folyamatok mentén működjenek. Tehát személyektől függetlenül kell ezeket a mutyikat kizárni. Olyan helyzetet kell teremteni, akár rendeletekkel, akár pedig a politikai helyzet alakításával, hogy világossá váljon: kik azok az emberek, akik a helyzet tisztázását megnehezítik vagy ellehetetlenítik.



És mi lenne az a konkrét lépés, ami felszámolná a parkolási visszaéléseket?

A legfontosabb, hogy a parkolást kivenném a kerületek hatásköréből, központosítanám, és a BKK-hoz rendelném. Pontosan azért, hogy ezt a tevékenységet auditált, átlátható folyamatokkal rendelkező cég végezze, nem pedig ilyen ki tudja milyen helyi cégek, amelyek ki tudja milyen folyamatok mentén működnek.

Arról is beszélt, hogy fel kell szabadítani Budapestet a NER-től. De egy kétharmados NER-rel szemben mennyi esélye lenne egy ellenzéki főpolgármesternek? Mennyi mozgástere lenne?

Amikor arról beszélek, hogy Budapest a NER játszótere lett, arra gondolok, hogy a Fidesz-közeli befektetők úgy rendelkeznek az ingatlanokkal, ahogy akarnak, a fejlesztési tervek is, úgy alakulnak, ahogy NER-kegyenc vállalkozók és Orbán Viktor strómanjai akarják. A Főpolgármesteri Hivatal jelenleg azokat az ellenlépéseket sem teszi meg, amelyek egyébként Budapest hatáskörében lennének. Tehát igenis vannak olyan helyi rendeletek, amelyekkel ezeknek a visszaéléseknek gátat lehet szabni. Igenis azzal, hogy átláthatóbb a pályáztatás, visszább lehet ezeket szorítani.

De nem árulok zsákbamacskát: valóban arról van szó, hogy a NER jelentősen csökkentette az önkormányzatiságot, és ezt csak akkor lehet visszaállítani, ha kormányra kerülünk.

Azt is tudjuk, hogy Budapestnek még most is jelentős költségvetése van, és hogy ezzel hogyan gazdálkodunk, hogy célszerű dolgokra fordítjuk-e, vagy pedig beárazzuk, hogy haveri cégekhez kerüljenek a túlárazott megbízások, az még mindig az önkormányzat és a főpolgármester hatásköre. Ebben nyilván nehezen elviselhető lesz a nyomás, de arra készülünk, hogy ezeket a harcokat meg kell vívnunk. Természetesen tudjuk, hogy vannak olyan részei a víziónknak, amelyek csak akkor valósíthatóak meg, ha az önkormányzatokat szabályozó törvényeket átalakítjuk, de mindig azokat a megvalósíthatónak tűnő lépéseket fogjuk apránként megtenni, amelyek az adott mozgástérben rendelkezésünkre állnak.

Nemrég még maga Tarlós István is arra panaszkodott, hogy ő megoldotta volna a parkolási ügyet, csak kérései közül Orbán Viktor pont erre nem bólintott rá.

Igen, nehéz lesz egy ellenzéki főpolgármesternek a helyzete is, de hiába a Fidesz jelöltje Tarlós István, érdekérvényesítő képessége sem túl nagy. Ő sem tudott kiharcolni egy csomó mindent. Az embernek időnként az az érzése, hogy Tarlós István feje felett átnyúlnak, olyan dolgokat csináltatnak meg vele, amelyek nem Budapest érdekeit szolgálják. Lehet, hogy egy ellenzéki főpolgármesternek egy kicsit nehezebb lesz, de azért Tarlós István sem tudta nagyon erősen érvényesíteni Budapest érdekeit.

És akkor mitől lenne jobb egy ellenzéki főpolgármester ebben a küzdelemben?

Nem gondolom, hogy feltétlenül ebben a küzdelemben lesz sokkal jobb. Az az ajánlatunk, hogy legyen Budapestnek távlati víziója. Ilyennel most nem rendelkezik. Legyen olyan hangulat, hogy megpróbáljuk végre felszabadítani a Budapestben lévő alkotó energiákat, hogy tényleg az érdemeik szerint érvényesülhessenek az emberek, ne pedig a kapcsolataik révén. Ez szerintem nagyon fontos abból a szempontból is, hogy itthon tudjuk-e tartani a tehetséges fiatalokat. Olyan légkört kell tehát teremteni Budapesten, amelyben egyre jobb élni. Tehát itt nem feltétlenül a főváros és a kormányzat viszonyáról van szó. Abban természetesen a főpolgármesterség egy nagyon erős pozíció, mindig is nagyon komoly hivatal volt. De nem csak a kormány és a főpolgármester viszonylatában kell ezt értékelni, hanem mindenekelőtt abban, hogy milyen jövőképet tud mutatni Budapestnek, és törekszik-e efelé a jövőkép felé.

És ha választania kellene, akkor ön szerint melyik korszak volt előremutatóbb? A mostani Tarlós-korszak vagy a Demszky-korszak?

Én eközött a kettő között őszintén szólva nem nagyon szeretnék választani. Többek között azért, mert a Demszky-korszak nagyon hosszú volt. Különböző időszakai is voltak, és szerintem az utolsó ciklusokra a Demszky-féle vezetés erősen megfáradt. Az első időszakában pedig nem tudom, hogy mi volt Demszky Gábor szerepe és mi volt a rendszerváltás körüli felfokozott hangulatnak tulajdonítható, amelyben azt hittük, hogy a miénk a világ, olyanra formáljuk a várost, olyanra formáljuk az országot, amilyenre mi akarjuk, amilyenben jó lesz élni. Ezért eközött a két korszak között nem szívesen választanék.

És aszerint a vízió szerint, amit olyan sokszor emlegetett, hogy nézne ki Budapest 10 év múlva?

Például lehet benne levegőt venni. Nem lesz úgyszólván fekete a szmogtól az ember arca, amikor mászkál a belvárosban. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Iszonyatos a levegő minősége, ezen mindenképpen javítani kell! Egy olyan Budapesten szeretnél élni, ahol nem feltétlenül kell autóba ülnie az embernek, hogy közlekedni tudjon, ügyeket tudjon intézni.

Ez eddig nagyon úgy hangzik, mint a Sétáló Budapest Program.

Vannak erős átfedések a Sétáló Budapest programja és aközött, amit én gondolok, de nem vagyok biztos abban, hogy helyes az autók teljes kitiltása a belvárosból. Különösen nem vagyok biztos az elektromos autók kitiltásának helyességében. Puzsér Róbert ebben az értelemben nagyon radikális víziót fogalmaz meg. De egészen biztos vagyok benne, hogy hosszú évtizedek után végre el kell jutnia a városnak oda, hogy normális külvárosi-és elővárosi közlekedés álljon rendelkezésre, egy bérlettel utazhassunk, össze legyenek hangolva ezek a menetrendek. És olyan minőségű szolgáltatást nyújt a tömegközlekedés, amit az ember autó helyett szívesen vesz igénybe.

Emellett én egy olyan várost támogatnék, amely segíti azokat az embereket, akik törekszenek a boldogulásukra és ugyanakkor könyörületes a bajba jutottjaival. Ijesztő most ebben a városban a kiszolgáltatottság.

És nagyon szeretném a főváros hivatalrendszerét úgy átalakítani, hogy azok ember-és fogyasztóbarát hivatalok legyenek. Tehát legyenek ott olyan emberek, akik megértik, mi a problémám, és nem a szakzsargon mögé rejtőzve, hanem emberi módon kommunikálva segítenek, hogy el tudjam intézni az ügyeimet egy jóval egyszerűbb bürokrácia-rendszerben.