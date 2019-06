Az MSZP csapdát állított a ferencvárosi ellenzéknek, akik bele is sétáltak

Miután az EP-választáson a ferencvárosi szocialisták gyengén szerepeltek, csak a negyedikek lettek 7,69 százalékkal, a helyi erős ember Pál Tibor lépett egy tőle már megszokottan rafkósat. Csütörtökön, május 29-én számlálóbiztosok munkáját éltető ellenzéki bulira hívta a pártok kerületi embereit.

Pál Tibor, MSZP, IX. kerület

A mulatságon meglepetés várta az összegyűlt párbeszédes, momentumos, DK-ás politikusokat és aktivistákat, ugyanis Pál Tibor - kezébe véve az irányítást - előállt a ferencvárosi önkormányzati választás taktikai forgatókönyvével, ami szerint Jancsó Andrea volt LMP-s, jelenleg független képviselő lesz az ellenzék közös jelöltje, és a többi kerületi pozícióra is javaslatokat tett.



Majd az összefogásról és a jelöltről félreérthetetlen posztot rakott ki pártjuk Facebook-oldalára:



Az ünnepségen részt vett Ara-Kovács Attila, aki DK-s jelöltként éppen most jutott be az Európai Parlamentbe. Ő azt nyilatkozta nekünk, hogy meglepetten ült az eseményen, mert nem erre jött, nem erre hívták, és ha érdekeltek volnának a ferencvárosi ügyekben, akkor kínosan is érezte volna magát, mert a pártjától nem kapott felhatalmazást, hogy ilyen kérdésekről tárgyaljon. A momentumos Donáth Anna is a szocialisták magánakciójának tartja az eseményt, és azt mondt, a jelenlévő párttársuk nem tudott róla, hogy valójában jelöltállító gyűlésre megy.

Jancsó Andrea, független képviselő, Ferencváros

Ravasz húzás. Egyfelől mert ezzel Pálék váratlanul felrúgták az áprilisi ellenzéki megállapodást, ami szerint a IX. kerületben a szocialistákkal egyébként szövetségben álló Párbeszéd jelölhet ellenzéki indulót, másfelől az MSZP választási eredménye egyáltalán nem indokolja, hogy a kerületben átvegyék az irányítást. A Momentum és a DK is lekörözte őket. A választási eredményük fényében az is kérdés, hogy mit is kívánt megünnepelni az MSZP.

A fő bonyodalom pedig abból van, hogy Baranyi Krisztina független képviselő már tavaly októberben bejelentette, hogy elindul a fideszes Bácskai Jánossal szemben. Őt viszont a szocialisták nem hívták el erre az ellenzéki bulira.



Baranyi Krisztina, független képviselő, Ferencváros

Ha Ferencvárosban kettő vagy több ellenzéki jelölt száll ringbe, akkor hiába is áll jól az ellenzék Ferencvárosban, borítékolható a bukásuk. A Momentum ugyan még hivatalosan nem jelentette be, de korábban már többször is utaltak rá, hogy ők is inkább Jancsót támogatnák és nem Baranyit. De az ellenzéki megállapodás szerint Karácsony Gergelyék jelölhetnének a kerületben, akik a döntéshez rendeltek egy reprezentatív kutatást a Zavecz Researchtől. Ebben többek között annak próbáltak utána menni, hogy helyben ki a legesélyesebb, nem fideszes jelölt. A felmérés azt mutatta, hogy az ellenzéki oldalon Baranyi Krisztina ismertsége és elfogadottsága a legmagasabb, jóval Jancsó Andrea előtt áll.

Persze az ellenzék eredményeiről szóló közvélemény-kutatásokat az EP-választások eredményeinek fényében jobb fenntartásokkal kezelni, de a Zavecz Research ezer fős mintán végzett felmérése kimagasló különbséget mutat a két jelölt között. Ráadásul a kérdőív szerint egyetlen másik hasonlóan népszerű ellenzéki figura van a választók fejében, az Gegesy Ferenc, aki húsz évig vezette a kerületet. Gegesy korábban bejelentette, hogy nem indul, és Baranyi Krisztinát támogatja.

Összegezve most az a felállás, hogy az MSZP és a Momentum inkább Jancsó Andreát támogatná. A DK-s Ara-Kovács úgy nyilatkozott, hogy nem szólnak bele a vitába, tartják magukat a korábbi megállapodáshoz, a Párbeszéd egyelőre nem hivatalosan, de inkább Baranyit támogatná. Az ellenzéki választók pedig a közvéleménykutatás alapján szintén rá voksolnának.

Baranyi Krisztina vs Jancsó Andrea

Az acsarkodás hátterében nem egyszerű rivalizálás, hanem komoly ellentétek is állnak. Baranyi Krisztina semmilyen formában nem hajlandó együttműködni a helyi szocialistákkal. Egyfelől azért, mert szerinte az MSZP fúrta meg 2010-ben és 2014-ben is Gegesy Ferenc győzelmét. Gegesy öt évvel ezelőtt minimális különbséggel, csupán 234 szavazattal csúszott le, 2010-ben pedig, amikor Pál Tibor is beszállt a küzdelembe, 1212 szavazattal marad alul Bácskaival szemben. Ha a szocialista politikus nem indul el, akkor Gegesy Ferenc nyerhetett volna. A volt polgármester és Baranyi szerint a szocialisták hol azzal tettek botot az ellenzéki küllők közé, hogy esélytelenül is elindultak, hol pedig azzal, hogy a háttérben kampányt folytattak ellenük. Baranyi Krisztina azt mondja, hogy most is pontosan ugyanez zajlik: Pál Tibor Jancsó Andrea trükkös jelölésével Bácskai János és a Fidesz malmára hajtja a vizet.

A 2010-es IX. polgármester-választás eredménye.

Korábban már írtunk róla, hogy a helyi szocialisták és Baranyi Krisztina között parkolás-ügyben mérgesedett el végleg a viszony.

Szerinte az MSZP hosszú ideje összejátszik a Fidesszel a parkolási vállalkozók érdekében. Csárdi Antal korábbi képviselő és Baranyi is éveken át harcoltak, hogy bontsák fel a kerület számára káros parkolási szerződéseket, de ezt a szocialisták és a Fidesz rendre megakadályozták, leszavazták. Közben embereik jól fizető önkormányzati pozíciókat kaptak bizottságokban és az önkormányzati cégeknél.



A Momentum korábban úgy nyilatkozott, hogy Jancsó Andrea hasonlóan jó jelölt, mint Baranyi, de kompromisszumkészebb, integratívabb, ezért inkább mögé állnának be: „Baranyi Krisztina többször is nekünk szegezte a kérdését, hogy miért nem őt támogatjuk. Erre ideje válaszolnunk: nem személyes vagy szakmai ellentétekből. Egyszerűen azért, mert találtunk egy olyan jelöltet, akit jobbnak vélünk: Jancsó Andreát.„

A párt ugyan egyelőre hivatalosan még nem döntött, de az látszik, hogy az EP-választáson elért jó eredményt (a IX. kerületben ők a legerősebb ellenzéki párt) felhasználnák, hogy az önkormányzati választás előtt megbolygassák az ellenzéki térfelet.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Baranyi Krisztina kérdésünkre, hogy mit szól ahhoz, hogy Jancsó valószínűleg elindul ellene, a következőt írta:

„A Momentumot eddig olyan pártnak ismertem meg, amelyiknek egyrészt a politikai teljesítmény, másrészt a Fidesz önkényuralmával szembeni győzelem esélye a fontos szempont. Ezek alapján őszintén és megalapozottan bízhatok a támogatásukban. Nem hiszem, hogy ezt a politikájukat feladnák a fideszes kiskirályokkal minimum elnézően bánó politikai matuzsálemekkel köthető kisebb külön alkuk kedvéért, nem hiszem, hogy pont a 9. kerület miatt rúgnák fel a korábbi megállapodást.”

Jancsó Andreát is megkerestük, aki nem reagált se a hívásunkra, sem az üzenetünkre.