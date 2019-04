A ferencvárosi Momentum szerint nem szabadna vádaskodni parkolási maffia-ügyben

„Jogállamban élünk, ahol az ártatlanság vélelme MÉG a politikai ellenfeleinknek is kijár. Újra és újra leírni, hogy valaki feltárta a helyi parkolási maffia sötét ügyeit, amiben X és Y is érintett, szintén nem korrekt. Gyanús dolgokra rámutatni tiszteletre méltó közszolgálati tevékenység, de BIZONYÍTÉKOK nélkül vádolni és bűnösséget kikiáltani nagyon veszélyes. Mi szeretnénk a végére járni minden korrupciós ügynek, és a jog előtt elszámoltatni a benne részt vevő ÖSSZES politikust. Jelenleg azonban az a szomorú tény, hogy ez az ügy még nincs megoldva. ”

A fenti szöveg a frissen létrehozott Momentum Ferencváros oldal első bejegyzésében szerepel, amit Nagy Tibor, a kerületi alapszervezet vezetője írt. A bejegyzésből egy merőben új Momentumot ismerhetünk meg. Eddig a párt nem hangsúlyozta, hogy a piszkos ügyekbe keveredett politikusokat is megilleti az ártatlanság vélelme. Sőt.

„Orbán Viktor előtt két út áll: politikus bűnözőként a magyar büntetésvégrehajtás valamely intézménye, vagy Vlagyimir Putyin oroszországi menedéke.” Írta a párt elnöke nem is olyan régen.

De a IX. kerületi politikában és parkolás-ügyben sem húztak selyemkesztyűt, nem az ártatlanság vélelme volt a hátukra tetoválva. A kerületi Fidesz-irodára börtönrácsot ragasztottak, az autósokat pedig szórólapokkal figyelmeztették, hogy az önkormányzat segítségével lopják el a pénzüket.

„Épp most lopták el a pénzét.”

Az áll a pálfordulás hátterében, hogy pénteken részletes cikkben mutattuk be a ferencvárosi ellenzéki káoszt, aminek egyik fontos szála, hogy az MSZP és a Momentum nem támogatják a polgármesteri székért induló független Baranyi Krisztinát, aki évek óta harcol a parkolási visszaélések ellen, amihez a szocialisták hosszú évek óta asszisztálnak, helyette inkább egy másik jelöltet támogatnak:

„Baranyi Krisztina többször is nekünk szegezte a kérdését, hogy "Miért nem őt támogatjuk?". Erre ideje válaszolnunk: nem személyes vagy szakmai ellentétekből. Egyszerűen azért, mert találtunk egy olyan jelöltet, akit jobbnak vélünk: Jancsó Andreát. A két független képviselőnő pályája (még ha a személyiségeik nem is) sokban hasonlít. Rengeteget dolgoztak helyi szinten, egy Fideszes többségű önkormányzat ellenszelében. Andi halkabban dolgozott, mert nem akarta magát országos politikai karakterként felépíteni, nincsenek hatalmi ambíciói (éppen ezért is tartjuk alkalmasnak)”

Tehát a helyi Momentum és az MSZP úgy látja, hogy a fideszes polgármester, Bácskai János legyőzésének kulcsa egy visszahúzódó jelölt, akinek nincsenek hatalmi ambíciói.