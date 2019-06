Kúria: Az Emminek ki kell adnia a kórházi fertőzések adatait

A Társaság a Szabadságjogokért közölte, hogy majdnem két év pereskedés után a Kúria végül úgy döntött, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma át kell adnia a sok éve titkolt kórházi fertőzési adatokat a TASZ munkatársainak.

A salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház központi sterilizáló egysége 2016. február 16-án, az ünnepélyes átadás napján. Ilyen nincs minden kórházban, ezért is terjedhetnek gyorsan a kórházi fertőzések. Fotó: Komka Péter/MTI

A civil szervezet szerint mostantól egyértelmű, hogy mindenkinek joga van tudni, hányan fertőződnek meg/halnak meg kórházi fertőzésben a magyarországi kórházakban. A kórházi fertőzéses statisztikák sokat elárulnak arról, hogy egy ország mennyi figyelmet fordít a jó minőségű egészségügyi ellátás kiépítésére – írja a TASZ. Magyarországon nyugat-európai és más fejlett országokkal szemben nem megismerhető, hogy az egyes kórházakban hányan fertőződnek és halnak meg kórházi fertőzésben.

A Kúria döntése szerint a kórházi fertőzéses adatoknak intézményekre lebontva is nyilvánosaknak kell lenniük. A Kúria szerint nem igaz, hogy egy statisztikai adatsor nyilvánosságra hozatala bárki személyes adatait veszélyeztetné, mint ahogy az sem, hogy ezek az adatok döntés-előkészítő jellegűek lennének, amikor a titoktartás indokolt lehetne. A Kúria arra is felhívta a figyelmet, hogy az államnak felelőssége van abban, hogy megmagyarázza és kontextusba helyezze a nyers adatokat, hogy azok ne legyenek riadalomkeltők. Az adatigénylés a 2015–16-os időszakra vonatkozott, mert akkor még nem álltak rendelkezésre újabb adatok, de a TASZ a kedvező ítélet alapján kikéri az elmúlt 3 év adatait is.