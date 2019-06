Kálmán Olga visszatért az ATV képernyőjére

Kálmán Olga az ATV sminkszobájában 2013 őszén Fotó: Botos Tamás/444

Miután kiderült, hogy Kálmán Olga függetlenként, de a DK támogatását élvezve elindul az ellenzéki főpolgármester-előválasztáson (aminek jövő pénteken lesz a vitája), meghívták Kálmán Olgát az Egyenes beszéd című műsorba, amit éveken át ő vezetett.

Kálmán szakítása az ATV-vel egyébként nem volt szép, miután átment a Hír Tv-be, az ATV mögött álló Németh Sándor kifakadt. Kálmán Olga utólag azt mondta, szabadabban dolgozott a – még Simicska Lajos-féle, de már nem orbánista – Hír TV-ben, mint az ATV-ben.

A volt műsorvezetőt Rónai Egon kérdezte, ekkor árulta el Kálmán, hogy egy hete még nem jutott eszébe, hogy elinduljon a főpolgármesteri címért, de azóta állítása szerint alaposan átgondolta, és úgy döntött, elindul. (Gyurcsány Ferenc DK-elnök pár napja azt mondta, Karácsony Gergely a jelöltjük, a DK most mégis Kálmán Olga mögé állt, de Gyurcsány szerint betartják, amit ígértek.)

„Leginkább politikusként volt óriási meggyőző ereje az én döntésemben” – magyarázta Kálmán, aki szerint Dobrev Klára DK-s EP-kampánya győzte meg őt. „Ő is, én is úgy gondoljuk, nagyon jó lenne, ha több nő vállalna közéleti szerepet” – mondta Kálmán Olga. Azt is mondta, hogy kulcsszerepe volt a változásban annak is, hogy a Momentum bejelentette, saját főpolgármester-jelötlet indít ősszel.

Azt mondta, több alapvetése van a programjának, ezek közül az első, hogy Budapestet vissza kell adni a budapestieknek, mert a fővárosban élő 2 millió ember iszonyatos mennyiségű pénzt termel és fizet be a központi költségvetésbe, de csak nagyon keveset kap – írja az ATV.