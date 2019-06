Tényleg van egy pont, amikor már el kell engedni a karácsonyfát

Milyen naivitás volt február végén eredményt hirdetni a Legnagyobb Karácsonyi Túlélő versenyben. Márciusban is módosítani kellett már az eredményt, de mindez nevetséges bohóckodás tűnik ahhoz képest, amit Péter nevű olvasónk talált a Vérhalom téren.

Fotó: Olvasónk, Péter

Olyan ez, mintha júniusban Grönlandon egy gleccseren próbálna meg valaki átkellni kutyaszánnal.

Egy igaz baráttól válhatott meg valaki, aki nem könnyen engedi el a dolgokat. A fa mellé gondosan odacsomagolta az ágakat és a tűleveleket is, amiből a ragaszkodás erős szimbólumaként maradt még a fán is. Lehet, az adventi naptárban is vannak még kibontatlan napok.

Fotó: Olvasónk, Péter

Pont félúton vagyunk az előző és a következő karácsony között.