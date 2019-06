Rendőrök vezették ki Budaházy Eddát a Pride egyik rendezvényéről

Tiltakozók próbálták megzavarni a Budapest Pride egyik rendezvényét, az 1969-es Stonewall lázadásra, a melegjogi mozgalom egyik fordulópontjára emlékező eseményt az Auróra közösségi házban. Két csoport is megjelent, az egyiket Budaházy Edda, a militáns szélsőjobboldali Budaházy György testvére vezette. Ők arra hivatkoztak, hogy előzetesen regisztráltak, és csupán vitatkozni szeretnének.

De miután azt nem voltak hajlandók elárulni, hogy regisztrációkor valós adatokat adtak-e meg, a rendezők a házirendre hivatkozva megtagadták a bejutásukat, majd rendőri segítséget kértek eltávolításukhoz.

A jelenet nem volt mentes a komikumtól. Intézkedni ugyanis egy kutyás járőr érkezett, akik az intézkedés idejére a kutyáikat az autójukban hagyták. Erre tekintettel megkérték a rendzavarókat, hogy fáradjanak ki az épület elé, hogy a kutyák ne legyenek bezárva a kocsiba a hőségben. Amire az egyik rendzavaró felháborodott, hogy miért uszítanak rájuk kutyákat . "Itt van a kutya és magára eresztettem" - kérdezett vissza erre a rendőr, majd szép lassan is megismételte, hogy a kutyák a kocsiba vannak bezárva, épp ezért kéne kimenni, hogy legalább a légkondit bekapcsolhassa az állatoknak. A rendzavaró ezután egy kicsit még derpegett azon, hogy mégse kéne kutyákkal fenyegetőzni.

Végül csak sikerült kitessékelni őket. Mire ez megtörtént, kiderült, hogy egy másik csoport is meg kívánja zavarni a rendezvényt. Egyikük, aki a Mérce.hu beszámolója szerint magát a téma szakértőjének nevezte, azt mondta, hogy ő csak segíteni akar a résztvevőkön. Ez a csoport a rendezvény elején felállva akadályozta a program elindulását, hogy saját mondandójukat hajtogassa. Végül őket is elvezették. A kutyák amúgy ebben a beszélgetésben is szóba kerültek.