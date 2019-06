A Pentagon kifejlesztett egy lézert, ami 200 méterről képes azonosítani valakit a szívműködése alapján

Az MIT szaklapja ír arról, hogy az amerikai különleges alakulatok kérésére a Pentagon kifejlesztett egy új technológiát, mellyel úgy lehet nagy távolságból azonosítani embereket, hogy nem is látszik az arcuk.

Egy infravörös lézer segítségével 200 méter távolságból le lehet olvasni az egyes emberek egyedi szívazonosítóját: hasonlóan mondjuk az ujjlenyomathoz vagy az íriszhez, a szívünk működése is egyedi, személyre szabott és épp ezért alkalmas lehet arra is, hogy megkülönböztessen minket másoktól.

Infravörös lézert már eddig is használtak arra, hogy automatizálva rögzítsék egy ember pulzusát. Az új, Jetson névre keresztelt eszköz egy lézeres vibrométer, amely a szívverés okozta felszíni mozgásokat detektálja, és képes működni akkor is, ha a megfigyelt emberen vékonyabb ruhák vannak.

A szívazonosítóval történő felismerésre eddig is zajlottak már kísérletek, többek között Nagy-Britanniában ismerni példát arra, hogy ezzel akarták kiváltani az ujjlenyomatos ellenőrzést.

A Jetsonnal viszont a technológia hordozhatóvá válik, és egy láthatatlan lézerfoltnak nagyjából 30 másodpercig kell a testre szegeződnie ahhoz, hogy eredményt kapjon. A hatótávolsága jelenleg 200 méter, de a fejlesztői szerint egy jobb lézerrel ez később növelhető lesz. Jelenleg az is probléma, hogy az eszköz csak akkor működik megfelelően, ha a célszemély ül vagy áll.

A fejlesztők szerint a Jetson megfelelő körülmények között az esetek 95 százalékában jó eredményt ad, és az arcfelismerő technológiákkal együtt használva még jobb eredmény érhető el.

A technológia legnagyobb hátulütője perpillanat természetesen az, hogy a használatához kell egy adatbázis is az egyes személyek szívazonosítójáról. Igaz, a Pentagon azonban a cikk szerint így is láthatja már hasznát az eszköznek, mert például egy megfigyelt sejt egyes tagjait később is lehet így azonosítani, akkor is, ha konkrét személyazonosságot még nem is tudnak hozzákötni az illetőhöz. Ráadásul az amerikai hadsereg eddig is rendszeresen vett fel biometrikus adatokat Irakban és Afganisztánban a helyiektől, így nem nehéz elképzelni, hogy hamarosan a szívadatokkal is elkezdik bővíteni az adatbázisukat.