„Ne avatkozzanak be a választásunkba” - viccelődött Trump Putyinnal az egész világ előtt

Közös sajtótájékoztatót tartott Vlagyimir Putyin és Donald Trump, amikor az amerikai elnök megkapta a kérdést: megmondja-e Ororszországnak, hogy ne avatkozzanak be a 2020-as elnökválasztásba?



„Persze, hogy megmondom. Ne avatkozzanak be a választásba” - mondta el kétszer is a mellette ülő Putyinnak, aki mosolyogva fogadta a felvetést.

A sajtótájékoztató Oszakában volt, ahol épp G20-csúcsot tartanak, és ha már Trump és Putyin is ott vannak, egy személyes találkozót is megejtenek - először a tavaly júliusi, Helsinkiben rendezett találkozó óta.



Trump szerint megtiszteltetés Putyinnal találkozni, és sok megbeszélnivalójuk van kereskedelem, és fegyverleszerelés ügyében is. "Eddig is nagyszerű találkozóink voltak, és további nagyon pozitív dolgok is következnek majd a kapcsolatunkból" - mondta Trump.

A 2016-os elnökválasztásba való orosz beavatkozást hosszan vizsgálta a Robert Mueller különleges ügyész és csapata. Végül arra jutottak, Oroszország valóban megpróbált beavatkozni, többfrontos, szisztematikus támadást indított, hogy az egyik jelöltet (Hillary Clintont) hátrányos helyzetbe hozzák, de arra nincs bizonyíték, hogy Trump összejátszott volna velük.

Putyin a találkozóra való indulása előtt adott interjút a Financial Timesnak, ebben többek között arról beszélt, hogy a liberalizmus mára elavulttá vált, üdvözölte a populizmus erősödését és azt mondta, az olyan elképzelések, mint a multikulturalizmus, többé nem fenntarthatóak. (Guardian)