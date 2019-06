Fusihangok a gyártelepről

Nehezebben induló hétvégi délelőttökre kitalált zenei sorozatunkba sokféle irányból készültek már mixek, de az eheti tud újat mutatni: egy helyhez kötődve, Csepel által ihletődve született meg ez az összeállítás.

Ezen a hétvégén zajlik a Kortárs Építészeti Központ által szervezett Nyitott Gyárak Hétvégéje, ehhez készült el ez a hangválogatás, helyszínen felvett dolgokból és Csepelhez ezer szállal kötődő alkotók munkáiból.

A mixet Bertók Márton (Triglav) készítette, a koncepcióról pedig az esemény egyik szervezője, Német Szilvi írt nekünk:

„Amikor már inkább a munka nélküli mint a munkás életről képzelgünk általános alapjövedelemmel miegymás, elfelejtjük, hogy nem is olyan távol mint a saját városunk külsőbb kerülete a fizikai munka egyik fellegváraként tartja még mindig magát. Az egykori Csepel Művekben az 1000 fok felé hevített formátlan acél mély ütődése, ahogy a sajtológép formára nyomja, a nyári melegekben is folyamatosan égő tűz mellett irdatlan gépzajban tevékeny munkások vagy maga a 6-tól 2-ig munkaidő olyan miliőt őriz, amiről nekünk már csak a 19. századot ábrázoló történelmi filmekből lehet tudomásunk. A Weiss Manfréd által még a Monarchia idején alapított üzem valóban túlélte a 20. századot, a Csepeli Gyártelep ma is működő kb. 400 cégének nagy része így több mint 100 éves ipari tudás felhasználója.

Az alábbi mix a KÉK – Kortárs Építészeti Központ Csepel Művek - Nyitott Gyárak Hétvégéje programjához készült auraidéző, amennyiben főleg field recording-okra építve konzerválja és hívja elő egyszerre a csepeli gyáróriás tipikus hangjait: a villás emelő tolatását, az elhaladó kamionforgalmat, vagy a fémek fülsértő kontakthangját. A fél órás mix első pár perce Lenin szellemét idézi meg egy helyi telekommunikációs emlékkel: az első hazai rádióállomásként működő Csepeli Szikratávíró (1914) üzenete szólal meg Ableton-on átszűrve hosszú/rövid Morze kódban: "Itt Lenin/ Őszinte üdvözletem/a Magyar Ta-/nácsköztársa-/ság proletár-/kormányának.../üzenetüket .../átadtam/ az OK/b/P kongresszu-/sának.”

Ezután Bertók Márton, Bios, majd a DirekTorz feldolgozásában hallhatunk hol musique concrete-re, hol ambient-re emlékeztető ipari hangzást, majd felcsendül a kihagyhatatlan proletár induló, a Vörös Csepel a Vasas Központi Művészegyüttes Ének- és Zenekarának tolmácsolásában (1957). A mix-ben felhangzó interjúrészletek a csepeli Pannonia motorgépgyár felszámolásáról szóló, Kende Márta által rendezett Küzdelem című dokumentumfilmből származnak. Innentől pedig irány a kortárs autonóm zenei produkciók felé: a csepeli illetékességű Worm Kids surf punkja és Lazerpunk synthwave/electro-ja zárja a sort. A hétvégén számos program várja az érdeklődőket a hegesztéstől az erőműbejárásig, a kórus koncerttől a bicikli túráig; még nem késő kimenni. További infó: csepel.kek.org.hu”

Az elhangzó dalok és hangok:

Szikratávíró üzenete Morze jelekkel - (koncept: Német Szilvi, hang/technika: Bertók Márton)

Triglav - Csepeli kollázs

Bios - Csepel Blues

DirekTorz - Clouds Over Machinery

Vasas Központi Művészegyüttes Ének- és Zenekara - Vörös Csepel (1957)

részlet Kende Márta - Küzdelem című dokumentumfilmjéből

Worm Kids - Pipeline

Lazerpunk - Power

Sorozatunknak ez már a sokadik része volt, a korábbiakat itt lehet meghallgatni.