Az összes budapesti kerületben egyetlen jelöltet indít az ellenzék

Péntek délelőtt a Fővám téren, a Szabadság híd lábánál gyűlt össze számos ellenzéki politikus, a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd vezetői.



Fotó: Plankó Gergő / 444

Karácsony Gergely elmondta, hogy a mai nap egy fontos fordulópont lehet Budapest életében: az ellenzéki előválasztás megnyerő főpolgármester-jelölt arról is beszélt, hogy az ellenzéki pártok nehezen tanulták meg azt a leckét, hogy a pártok megosztottsága miatt a Fidesz nyeri a választásokat. De mostanra megtanulták ezt, és képesek voltak megalkotni egy hatpárti együttműködést, hogy közösen vezethessék a várost.

Beszélt arról is, hogy olyan kompromisszumokat kötöttek, melyek mindenkinek fájtak kicsit, de a felelősségérzetük győzött. Elmondta azt is, hogy mind a 23 kerületben egy ellenzéki polgármester kihívója lesz a Fidesz jelöltjének, és napokon belül megállapodnak az önkormányzati jelöltekről is.

Az MSZP-s Molnár Zsolt külön kitért Soroksárra és a IX. kerületre is: Soroksáron a Jobbik által támogatott jelöltet fogják támogatni az összefogás pártjai. Ferencvárossal kapcsolatban pedig elmondta, hogy a választókra bíznak, hogy kit szeretnének polgármesterjelöltnek, ezért előválasztás lesz ott, és aki nyer, azt a többi párt támogatni fogja. A ferencvárosi helyzetről részletesen is írtunk: az MSZP, a DK és a Momentum Jancsó Andrea egykor LMP-s, most független képviselőt támogatják, míg az LMP helyi szervezete, a Kutyapárt és a volt polgármester Baranyi Krisztina mögé sorakoztak fel.

Az előválasztás technikai részleteit napokon belül fogják kitalálni, Karácsony Gergely pedig elmondta, hogy reményei szerint minél gyorsabban meg lehet oldani ezt a kérdést.

A ferencvárosi jelöltekkel kapcsolatban a 444 kérdésére Molnár Zsolt elmondta, hogy mivel előválasztás lesz, még az is elképzelhető, hogy újabb jelöltek is felbukkannak. Az MSZP és a Jobbik Jancsó Andreát támogatja, míg a DK az előválasztás győztesét fogja támogatni. Az LMP Baranyi Krisztinát fogja támogatni a kampány során.

A politikusok azt ígérték, hogy hamarosan elküldik a sajtónak a táblázatokat, melyből kiderül, hogy melyik párt hány jelöltet indít.

Arra a kérdésre, hogy terveznek-e egyeztetni Puzsér Róberttel, Karácsony Gergely elmondta, hogy mivel Puzsér nem indult az előválasztáson, ezzel kiiratkozott az ellenzéki jelöltek sorából, ezért vele nincs dolguk a jövőben.