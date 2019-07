Dalok Csernobilről, Beethovenről, a kannibálokról, a cyberszerelemről és a videoszexről

Nehezebb hétvégékre összerakott sorozatunk ismét jelentkezik, ezúttal egy időutazó mixszel. A mutáns- és italodiszkó hazai felfutásból mostanra egy egész klubest-sorozat is elkezdett kinőni, ez lett a Sintesi, ahol a nyolcvanas évek kimeríthetetlenül sokszínű elektronikus zenei hagyománya éledhet újra. A következő buli július 21-én lesz, ez a mai összeállítás pedig megmutatja, mire is lehet ott számítani.

A mix mellé kaptunk egy leírást is a szervezőktől:

„Zenebuzik vagyunk, a nyolcvanas évek gyermekei, így az akkori elektronikus tánczenéknek mondható dolgok mélyebben bevésődtek. Úgy éreztük, most érdemes lenne visszacsatornázni ezeket a partiáramba, picit ismeretterjesztésként, megmutatni az előzményeket/előképeket – a Z generációnak ez már az őskor –, de leginkább mivel úgy gondoljuk, ma is maximálisan bulikompatibilisek. Mutáns diszkó, italo, hi-nrg, mindenféle szintis wave, electrofunk és klasszikus electro, korai house és new beat (ami már átnyúl a kilencvenes évekbe) – mind előfordul különféle bulikban, de mi egy klubestbe gondoltuk tömöríteni ezeket a kult-irányzatokat. Ez lett a Sintesi, hatalmas öröm, hogy a Lärm nyitott rá, bízunk benne, hogy a közönség is. Havi egy vasárnap a miénk, szóval fenébe a hangoverrel, kutyaharapást szőrével! A mix ugyanebben a szellemben (és. khm, állapotban :-D) készült (köszönet a Shelter 9-nek), de talán működik másnaposság-kioltóként is. Van benne szám Csernobilről, Beethovenről, a kannibálokról, a cyberszerelemről és a videoszexről, a régiek közé pedig került pár egészen friss cucc, mert a koncepcióhoz passzoló új zenéket is játszunk.”

Az elhangzó dalok:

The Hacker - Past & Future (intro)

Dolby's Cube - Get Out Of My Mix

Eve Electro - Take A Bite

Quando Quango - Love Tempo (Mark Kamins Remix)

Blancmange - Living On The Ceiling

Youkounkoun - L.U.V (Youkounkoun Edit)

Lee Marrow - Cannibals (Baa-Bou - Baa Bou)

Authokino - Cernobyl

Eurythmics - Beethoven (I Like To Listen To)

Phaeax - Talk About

Ana Helder - Puqui

Raze - Jack The Groove

Annette - Dream 17

C-Bank Featuring Jenny Burton - One More Shot

Lime - Extrasensory Perception

Decadence - On And On

Casco - Cybernetic Love

Videosex - Videosex (Zambon Edit)

Omega - Computer-álom

Sorozatunknak ez már a sokadik része, a korábbiakat itt lehet meghallgatni.