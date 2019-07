Hatalmasat nyert a sorozatszínészből lett elnök az ukrajnai választáson

Az első exit pollok szerint a szavazatok nagyjából 44 százalékát gyűjtötte be Vologyimir Zelenszkij pártja, a Nép Szolgája, és ezzel simán megnyeri az ukrajnai előrehozott választásokat vasárnap este.

A 41 éves, sorozatszínészből lett államfő és pártjának eredménye akár ahhoz is elegendő lehet, hogy egyedül kormányozza az országot, de ezt ezen a ponton még nehéz megmondani, mert a 424 főt számláló parlamentben 200 képviselőt közvetlenül választanak, a többi helyről döntenek csupán a pártlisták.

Zelenszkijt áprilisban választották meg nagy többséggel elnöknek. Ezt követően döntött arról, hogy előrehozott választásokat ír ki.

Zelenszkij győzelme megkérdőjelezhetetlen, ahogy a régi elit veresége is az. A volt elnök Petro Porosenko és újrafazonírozott pártja, az Európai Szolidaritás alig 9, az egykori kormányfő Julia Tyimosenko és pártja, a Szülőföld kevesebb mint 8 százalékot kapott az exit pollok szerint. Még a nyíltan Kreml-barát, Viktor Medvedcsuk oligarcha pénzelte Ellenzéki Platform is megelőzte a két korábbi vezetőt, 11,5 százalékot kaptak. Szvjatoszlav Vakarcsuk rockénekes Hang nevű pártja 6 százalékra számíthat a végelszámolásnál. (Ha rászorul, akkor Zelenszkij alighanem Tyimosenko pártjával lép majd koalícióra.)

Zelenszkij - aki pártja nevét is korábbi tévéműsorából kölcsönözte - totális politikai fordulatot, a korrupció felszámolását, a gazdaság fellendítését, a Kelet-Ukrajnai konfliktus rendezését és Nyugat-barát politikát ígért.

Ugyanakkor, ahogy azt Magyari Péter választás elé írt cikkében említi, nehéz eldönteni, hogy mit akar, mert a komolyabb lépéseivel kivárt a választásokig. Sokan azért óvatosan bánnak nagy Nyugat-barát szavaival, miután kabinetfőnökének egy olyan oligarcha volt ügyvédjét választotta, akinek a bankját az előző elnök idején államosították, és aki éppen most tért vissza izraeli önkéntes száműzetéséből. És történetesen az ő tévécsatornáján ment az a showműsor is, ami ismertté tette Zelenszkijt.

Ahogy a beharangozóban is írta Magyari Péter: a három magyarlakta körzet közül a Nagyszőlős központú körzetben reális esély lehet arra, hogy Brenzovics László megőrizze egyéni mandátumát, aki eddig az egyetlen magyar képviselő volt a kijevi törvényhozásban, és aki most függetlenként indul, ahogy a két másik magyarlakta körzet egyéni jelöltje is. Ezekről az eredményekről egyelőre nincs hír. (Deutsche Welle)