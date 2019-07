A tévéelnök, a popsztár és a két Brenzovics: most választ Ukrajna

Parlamenti választást tartanak vasárnap Ukrajnában.

Szinte biztos, hogy a sorozatszínészből lett elnök, Vologyimir Zelenszkij pártja lesz a győztes, de nem biztos, hogy a Nép szolgája nevű szerveződés egyedül képes lesz többséget szerezni.

Egyetlen magyar független jelöltnek van reális esélye mandátumhoz jutni Kárpátalján. Ellene egy ugyanolyan vezetéknevű ukrán munkanélkülit is elindítottak.

A színészelnök mellett mostanra egy popsztár is pártot alapított, ezzel két teljesen új frakció is lehet az új parlamentben, tele nagyon fiatal képviselőkkel.

Ukrajna igazi urai, a dúsgazdag mágnások közül néhányan több pártlistára is felrakták az embereiket, biztos ami biztos.

Ukrajnában előre hozott parlamenti választást tartanak vasárnap - eredetileg ősszel rendezték volna, de a hatalmas többséggel tavasszal elnökké választott Vologymimir Zelenszkij feloszlatta a parlamentet, hogy kedvezőbb közegben láthasson neki az ország vezetéséhez.

Zelenszkijről még mindig nehéz eldönteni, hogy mit akar, mert a komolyabb lépéseivel kivárt a választásokig. Az új ukrán elnök eredetileg komikus, és egy tévésorozatban az ukrán elnököt játszotta, amíg tényleg meg nem választották. A sorozat címe ugyanaz volt, mint a most először induló pártjának a neve, A nép szolgája. A sorozat egykori főcímét használja azóta is elnöki videóihoz.

Zelenszkij pártja 40 százalék körüli eredményre számíthat a felmérések szerint. Ukrajnában vegyes választási rendszer van, azaz listáról és egyéni körzetekből is választanak képviselőket, úgyhogy ez az eredmény elvben elég lehet a mandátumok több mint felének megszerzéséhez is, de lehet, hogy a Nép szolgájának koalíciós partner után kell majd nézni.

Zelenszkij korrupció-ellenes intézkedéseket és Nyugat-barát politikát ígért, ugyanakkor kabinetfőnökének egy olyan oligarcha volt ügyvédjét választotta, akinek a bankját az előző elnök idején államosították, és aki éppen most tért vissza izraeli önkéntes száműzetéséből, és akinek a tévécsatornáján a sorozata ment.

ukrán katona szavaz Kijevben. Fotó: VASILY MAXIMOV/AFP

Brenzovics vs. Brenzovics

Hiába próbálkoztak a kárpátaljai magyarok azzal, hogy visszakapják választókörzetüket, most is úgy alakították ki a kerületeket, hogy három részre vágták a magyarok lakta vidéket, és így egyikben sincs magyar többség. Ezzel együtt a Nagyszőlős központú körzetben reális esély lehet arra, hogy Brenzovics László megőrizze egyéni mandátumát, aki eddig az egyetlen magyar képviselő volt a kijevi törvényhozásban. Most függetlenként indul, ahogy a két másik magyarlakta körzet egyéni jelöltje is.

Brenzovics a valaszonline-nak adott interjújában arra panaszkodott, hogy a kampányban éppen úgy vegzálták az aktivistáit, mint a 90-es években, messziről jött rendőrök szálltak rájuk. Ráadásul elindul ellene egy másik Brenzovics is, aki egy ukrán nemzetiségű munkanélküli. Néhány éve a magyar jelöltet sikerült elütni a győzelemtől, amikor Kovács Miklós ellen egy másik, ismeretlen Kovácsot is indítottak.

Az ukrán külügyminisztérium azzal támadta Brenzovicsot, hogy megsértette a választási szabályokat, amiért kedden Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel együtt mutatkozott. Az ukrán törvények szerint külföldiek nem avatkozhatnak a kampányba, ugyanakkor Szijjártó és Brenzovics is azt állítják, hogy nem kampányrendezvényen találkoztak.

Új Hang és hanyatló régiek

A felmérések szerint Zelenszkij pártja mögött jóval lemaradva, 13 százalék körüli eredménnyel a második helyen egy oroszbarát erő, az Ellenzéki Platform az Életért futhat be. E párt mögött Viktor Medvedcsuk oligarcha áll, akit Putyin szövetségeseként tartanak számon.

Kampányolnak Kijevben. Fotó: Sergii Kharchenko/NurPhoto

5 és 10 százalék között három párt végezhet. A tavasszal leváltott elnök, Petro Porosenko pártja köztük talán a legerősebb, az Európai Szolidaritás, ami harcos orosz-ellenességgel kampányol. Biztos bejutó, de immár győzelemre teljesen esélytelen Julia Tyimosenko, egykori ukrán miniszterelnök pártja, a Szülőföld. Tyimosenko a 90-es évek vége óta meghatározó politikusa Ukrajnának, a majdani forradalom előtt börtönben is volt, és állítólag ha Zelenszkij koalíciós partnerre szorul, akkor leginkább az ő pártjával működhet együtt.

Biztos bejutónak mérik a szintén teljesen új, Hang (Holosz) nevű liberális-nyugatos pártot, amit Szvjatoszlav Vakarcsuk, az igen népszerű popénekes alapított. Vakarcsuk 2007-ben függetlenként egyszer már volt képviselő, de egy év után lemondott, mert nem tetszett neki, amit ott látott. Zenekara annyira népszerű, hogy Kijevben a 75 ezres olimpiai stadiont is megtöltötték 20 éves jubileumi fellépésükkel néhány éve. A párt jelöltjei - hasonlóan Zelenszkij jelöltjeihez - többségükben 40 év alattiak, és még sosem viseltek politikai tisztséget. Vakarcsuk ugyanakkor nem teljesen kívülálló, az édesapja korábban oktatási miniszter volt.

A kisebb, jórészt szélsőjobboldali pártok, amelyek legutóbb egész jól szerepeltek, most nem esélyesek a bejutásra, rendre az 5 százalékos küszöb alá mérik őket.

Ukrajnában a függetlenség óta jellemző, hogy a pártoknál fontosabbak az oligarchák, vagyis azok a mágnások, akik az ipar és a sajtó legnagyobb részét ellenőrzik. Nekik nem mindig saját pártjaik vannak - mint Medvedcsuknak például - hanem képviselőik, adott esetben több frakcióban is egyszerre. Most is több cikk jelent meg arról, hogy egyes mágnások párhuzamosan szereztek embereiknek jó listás helyeket, több pártban is. Ugyanakkor az is látszik, hogy várhatóan az új képviselők több mint fele újonc lesz az ukrán politikában.

Ha megalakul az új kormány a választások után, akkor látszik majd igazán, hogy Zelenszkij vezetésével merre megy tovább Ukrajna, lesz-e érdemi változás a mostani helyzethez képest. Ezt a helyzetet Brenzovics László így foglalta össze:

"Európa legszegényebb országa, percenként két ember hagyja el, a keleti felében pedig háború van. Azt hiszem, ezzel mindent elmondtam."