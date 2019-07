Nagyszabású építkezések kezdődtek az Orbán család hatvanpusztai majorságán

Hadházy Ákos független képviselő nemrég berepült az Orbán család az Alcsútdobozon található hatvanpusztai majorsága fölé, és azt látta, hogy nincs minden a megszokott helyén, ugyanis a birtokon éppen nagy építkezések zajlanak. A területet a miniszterelnök apjának korábbi ingatlanos cége, a CZG Ingatlanforgalmazó Kft. 2011-ben vette meg, hogy utána 10 évre bérbeadja Mészáros Lőrincnek, aki előre kifizette a bérleti díjat. Aztán Orbán Győző idén megszüntette a céget.

Hadházy szerint „a legfeltűnőbb, hogy új épület készül, jól látszik a mélyen a földbe ásott alap a már korábban felújított egykori cselédszállás és az istálló között épül”.

Valamint „a második egykori cselédszállást is teljesen átépítik, a tetőt leszedték, újraépítik, de addig belátunk az épületbe. Elegáns megoldással az emeleti szobák egy óriási központi hallt fognak körülvenni”.

A földbe ásott alap a felújított egykori cselédszállás és az istálló között Fotó: Hadházy Ákos/Facebook

Ezen kívül még egy szépen gondozott konyhakert is látható felülről, aminek pár éve még csak egy fóliasátor állt a helyén. Korábban mi is berepültünk drónnal a bírtok felé, ahol akkor még nem zajlottak ekkora munkálatok:





Pár éve derült ki az is, hogy Orbán Viktor kuvasza, Nárcisz is itt lakik. Az állat gazdájaként Orbán fiát, Gáspárt jegyezték be. A kuvaszt annak idején csipet kapott, az állatot orvoshoz vivő Orbán Gáspár Hatvanpusztát jelölte meg a lakcímeként.