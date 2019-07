Hatmillió dollárt fizetett Neil Armstrong családjának a kórház, ahol az asztronauta meghalt

Neil Armstrong egy Bell X-14-es pilótafülkéjéből kászálódik ki ezen a 2019. július 16-án nyilvánosságra hozott felvételen. Fotó: HO/AFP

Peren kívüli egyezség részeként hatmillió dollárt fizetett 2014-ben az ohiói Mercy Health-Fairfield kórház Neil Armstrong leszármazottainak. A 2014-ben kötött egyezséget akkor titkosították, csak most kedden került nyilvánosságra.

Armstrong, az első ember, aki valaha a Holdra lépett, 2012. augusztus 25-én ebben a kórházban vesztette életét. Armstrong gyermekei, Mark és Rick szerint halálához a kórháznak is köze van, mert szerintük apjuk nem kapott megfelelő ellátást.

A most nyilvánosságra került egyezmény szerint a kórház a felelősségét ugyan nem ismerte el, de Armstrong tíz rokonának végül 6 millió dollárt fizetett. Armstrong özvegye, Carol egy centet se kapott. Két fia 5,2 millió dolláron osztozhat, Armstron fivére és nővére fejenként negyedmillió, hat unokája fejenként 24 ezer dollárt kapott, az ügyvédi díj 160 ezer dollár volt.

A most nyilvánosságra került egyezmény szerint a kórház azért döntött a kártérítés mellett, mert tartott tőle, hogy Armstron örökösei a nyilvánossághoz fordulhatnak. Ezt mindenképpen el akarták kerülni, ezért is titkosították az egyezséget. Beszélni most, az iratok nyilvánosságra kerülése után sem akarnak a történtekről. Szerintük az iratok nyilvánosságra kerülése "csalódás nekünk és a páciens családjának is, akik szintén szerették volna magánügyként kezelni ezt a jogi ügyet".

Armstrong 2012 augusztusában bypass-műtéten esett át a kórházban, az azután fellépő komplikációk miatt vesztette életét. (Via The Guardian)