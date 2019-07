Kapás Boglárka világbajnok 200 méter pillangón

Új egyéni csúccsal (2:06.78) aranyérmet szerzett Kapás Boglárka a kvangdzsui világbajnokság csütörtöki döntőjében 200 méter pillangón.

Elképesztő futam volt. Kapás a többiekhez képest lassan kezdett, 50 méternél és féltávnál is csak a 8. volt. Aztán ritmust váltott, 150 méternél már a 4. helyen állt, az utolsó 50-en pedig lehajrázta az addig vezetőt két amerikait.

Fotó: OLI SCARFF/AFP

A 26 éves Kapásnak ez az első világbajnoki címe. Gyorsúszóként szerzett már olimpiai és világbajnoki bronzot is, Európa-bajnok is volt, de felvette a pillangót is, amit saját bevallása szerint sokkal jobban élvez, mert érzi a fejlődést, amit gyorsúszásban már nem.

Kapás tavaly az Európa-bajnokságon már megnyerte a 200 pillangót, az országos bajnokságon Hosszú Katinkát is legyőzte. A mostani világbajnokságon 3. legjobb idővel jutott a döntőbe (bosszankodott, hogy nem sikerült 2:07 alatt úszni), nem ő számított az első számú esélyesnek, de óriási hajrával megszerezte az aranyat.

Könnyeivel küzdve mondta el az M4 Sportnak, hogy nagyon boldog, és még szabadkozott is, hogy elég gyenge idővel nyert. A futamról azt mondta, hogy minden pontosan úgy történt, ahogy eltervezte, és megérte elengedni az 1500 gyorsot.

Szilágyi Liliána 6. lett ugyanebben a futamban.

Kapás Boglárka a negyedik magyar aranyat nyerte Kvangdzsuban. Rasovszky Kristóf a nyílt vízi 5 kilométeres számban nyert, Hosszú Katinka 200 vegyesen (a fő száma, a 400 vegyes még hátra van), tegnap Milák Kristóf a 200 pillangón világrekorddal lett a világ legjobbja.