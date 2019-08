Hétfőn este a Kobuci kertben a Most van most című film vetítésén, illetve előtte a rendezővel történt beszélgetés alatt igéztél meg. Talán már korábban is láttalak ott.

Te a bal oldalon az 5-6. sor környékén ültél a folyósó mellett közvetlenül. Gyönyörű, szőkésbarna hullámos hajad volt, copfba kötve. Fekete ruhát és farmerdzsekit viseltél. Kb. 35-40 év körüli vagy és vszeg egy barátnőddel nézted a filmet.

Én kék felsőrészben és fekete rövidnadrágban voltam (45+).

A tekintetünk mintha találkozott volna egyszer, de sajnos nem tudtalak megszólítani.

Ha tényleg így volt szívesen találkoznék Veled.

