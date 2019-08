Húszmilliárdos gáztárolóüzlet: az eladót Bártfai-Mager miniszter felügyeli, a vevőt a férje irányítja

Akár családi ebédnél is előkerülhetett a magyarországi földgáztárolásról most nyilvánosságra került, 20 milliárd forintos üzlet. Az eladó ugyanis a Magyar Fejlesztési Bank, ami Bártfai-Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozik. A vevő a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ), aminek a vezérigazgatója Bártfai Béla, a miniszter férje.

A félprivatizációs üzlet tárgya a stratégiai földgázkészleteket tároló MMBF Földgáztároló Zrt. Eddig 51 százalékban volt az állami MFB-é, 49 százalékban a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségé. Az utóbbi furcsa állatfajta: nem magántulajdonú, de nem is állami szervezet; a magyarországi gáz- és olajkereskedők vannak benne, tagjai között vannak állami és magáncégek is, és az állam is delegál vezetőket az élére. Saját magát is speciális jogi személyként írja körül. Tagdíjakból él, de bizonyos korlátok között üzletelhet is, például a szőregi tároló biztonsági készletének a tulajdonosa.

Az állam a Mol kivásárlásával 2013-ban lett többségi tulajdonos a stratégiai gáztárolót is birtokló MMBF-ben, mivel ezt az Orbán-kormány akkor éppen fontosnak tartotta. Tavaly viszont már úgy módosították a törvényt, hogy a stratégiai tartaléknál mégsem kötelező az előírt állami tulajdon.

A törvény indoklása szerint ezzel tették lehetővé, hogy az eddigi kisebbségi tulajdonos, a félig állami-félig magán MSZKSZ többségi tulajdonhoz jusson az „optimális működtetés” érdekében. A törvény parlamenti vitájában Kaderják Péter energetikai államtitkár ehhez még hozzátette, hogy az államnak, azaz az államot képviselő MFB-nek 2020-ig ki kell szállnia az üzletből, és ezért kell megteremteni a lehetőséget, hogy az MSZKSZ-nek eladhassa a részét. Az MFB-nek EU-s összeférhetetlenségi szabályok miatt kell kiszállnia a földgázbizniszből.

A tavalyi őszi, kötelező állami részvételt eltörlő törvénymódosításból most lett tényleges üzlet. A Népszava vette észre, hogy az eddig 49 százalékos tulajdonos MSZKSZ teljes egészében megvásárolja a földgáztároló céget, 19,9 milliárd forintért.

„Ezzel az állam, bízvást állítható, évi több milliárdos osztalékbevételről mond le a biztonsági gáz- és olajkészletek pénzügyi hátteréért felelős, fél-magán szerveződés javára” – írja a Népszava. A most eladott, eddig 51 százalékos állami kézben lévő cég 2014 és 2018 között 63,8 milliárd forint nyereséget termelt.



Arról, hogy ez az üzlet körvonalazódik, Bártfai-Mager Andrea már beszélt a tavaly Szilveszterkor megjelent Magyar Időkben. Akkor arra a kérdésre, hogy van-e már jelentkező a stratégiai gáztároló megvásárlására, a miniszter úgy válaszolt: „Nem érkezett még ajánlat. Az adásvétel egyik iránya a jelenlegi tulajdonos Magyar Fejlesztési Bank (MFB) és az állami cégek alkotta Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) közötti, piaci árú ügylet lehet, de akár az MVM-nél is felmerülhet a gáztároló megvétele. A jogszabályok szerint a létesítménynek állami többségű tulajdonban kell maradnia vagy az MSZKSZ vásárolhatja fel. Magáncég így nem jöhet szóba.”

Végül valóban az MSZKSZ lett a befutó, ami szemben azzal, amit a miniszter szavai sugallnak, nem kizárólag állami cégekből áll. Az interjúban nem került szóba, hogy az MSZKSZ vezérigazgatója Bártfai Béla, a miniszter férje. Az is igaz, hogy Bártfai jóval hamarabb, már 2008 óta irányítja a szövetséget, minthogy a felesége előbb kormánybiztos, majd az MFB-t is felügyelő miniszter lett. Az üzlet megkötése idején viszont mindketten pozícióban vannak.

Bártfai-Mager tavalyi, miniszter-jelölti meghallgatásán a tevékenységével kapcsolatos összeférhetetlenségről általánosságban így beszélt: „Ebben a kérdéskörben merült fel az is, hogy felügyelek vagy felügyelhetek-e olyan céget, amelyben bármelyik családtagnak szerződése van, és ha igen, akkor ezt az érdekkonfliktust fel kívánom-e oldani. Nyilvánvalóan olyan cégekben, amely az én irányításom alatt áll, ott a családtagjaim nem kapnak sem üzleti, sem semmilyen lehetőséget, de ez eddig is így volt.”

Kétségtelen, hogy a gáztározó ügyében nem a miniszter által felügyelt cégben van szerződése családtagjának, hanem a céggel. Az talán még ennél is érdekesebb fejlemény, hogy az MSZKSZ teljes tulajdonszerzésével megszűnik a törvényi akadálya annak, hogy más, piaci cégek is bevásárolhassanak a stratégiai készleteket tároló MMBF-be. Állítólag lenne is érdeklődő: nemzetközi óriáscég, Keletről.