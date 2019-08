A nemzetstratégiai sportnapilap inkább nem borzolja a miniszterelnök idegeit

Hosszabbítás után 2-0-ra kikapott Vaduzban a Fehérvár, és ezzel búcsúzott az Európa Ligától. Pedig volt esélye a magyar csapatnak, és a hosszabbítás második félidejét majdnem végig emberelőnyben játszhatta végig. Így sem sikerült a bravúr, és a továbbjutás a svájci másodosztályban vitézkedő liechtensteiniek ellen.

A Vidi egyetlen szerencséje, hogy kiesett másik két magyar csapat is, egyikük ráadásul botrányosan, így lehet másról is beszélni, sőt, szidni a bírókat is. A Debrecent 7-1-es összesítéssel búcsúztatta a Torino, a Honvéd pedig tizenegyesekkel búcsúzott a román Craiova ellen.

A Honvéd-meccs utolsó percében a hanggránáttal megdobták a játékvezetőt, amiért percekig állt a játék. Végül a tartalék-játékvezető úgy döntött, jobb ha a csapatok eldöntik a továbbjutást, és lejátszották a mindent eldöntő büntetőpárbajt. A magyar csapat négy játékosából csak egy tudott kapuba találni, így a Honvéd kiesett. A meccs után a Honvéd megóvta a meccset. Ezt emelte ki címlapján a Nemzeti Sport:

Fotó: Nemzeti Sport, 2009. 08. 02.

A Mészáros Lőrinctől a „nemzetstratégiai jelentőségű” médiaholdinghoz utalt sportnapilap címlapján inkább csak mintegy mellékesen említi meg az eredményeket a botrányos román meccs mellett.



Nem volt ez mindig így. Akik követik a magyar focit régóta, emlékezhetnek rá, hogy a Vaduz egyszer már megalázott egy magyar csapatot. 2006-ban Bicskei Bertalan rövid újpesti edzői karrierje épp a liechtensteiniek ellen ért véget, akik a gyanúsan erőtlenül játszó lilákat hazai pályán lépték le 4-0-ra.

Más idők jártak még: Schmitt Pál még nem köztársasági, csak MOB-elnök volt, Torghelle Sándor után közvetítői díj járt, Kovács Zoltán pedig nem a Fehérvár sportigazgatójaként, hanem az Újpest csatáraként gratulálhatott a vaduziaknak. Az persze még ennél is megalázóbb vereség volt, és violaszínű gyalázatcímlapot ért:

Fotó: Nemzeti Sport 2006. 07. 14. / 2019. 08. 02.

A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy a Sport online szekciójában azért alaposan körbejárták a Fehérvár kínos vereségét, kiemelve, hogy a liechtensteini sajtóban micsoda üdvrivalgás követte a diadalt. És nem hallgatták el azt sem, hogy a vaduzi vezetőedző azt nyilatkozta, olyan beképzelt csapatot rég látott pályán, mint a Fehérvár.

De ez is csak abba az irányba mutat, hogy a lapszerkesztők inkább nem akarták borzolni a miniszterelnök úr idegeit, aki közismerten élére vasalt Nemzeti Sporttal kezdi a napot (online lapok tartalmaival viszont csak lapszemlékben találkozik). És hát el lehet képzelni, hogy ha a Podgorica elleni EL-búcsú 2013-ban egy tüdőlövéssel ért fel a miniszterelnöknek, akkor mit érezhet most.