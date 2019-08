Ez már nem az autózásról szól, hanem az emberiség jövőjéről

Erre vártunk. Végre olyan emberek is kezdenek felmászni a magyar Youtube-ra, akik értenek is valamihez, és azt érdekesen és értelmesen el is tudják mesélni. Az elmúlt kábé öt évben, ahogy terjedt a közösségi videózás, ahogy egyre olcsóbbak és könnyebben használhatók lettek a videós eszközök, úgy a közösségi videós tartalmak pofára egyre profibbak lettek. A magyar Youtube-kínálat technikailag egyre jobb minőségű: éles a kép, hallatszik a hang, pörögnek a snittek, jönnek-mennek az animációk, a feliratok, de tartalmilag még mindig nagyon kalóriaszegény a mezőny. Azok, akiknek a fejében egyedi és rendszerezett információk vannak a világról, általában még mindig nem a Youtube-on osztják az észt. Nincsenek igazán jó csatornák csillagászatról, történelemről, pszichológiáról, filozófiáról, divatról, fizikáról, politikáról, zenéről, bulizásról, irodalomról, gasztronómiáról és még hosszú a sor.

Viszont az autózás jövőjéről most már van egy fasza, hetente új adással jelentkező csatorna.

A totalcaros (Nínó) Karotta, azaz Bazsó Gábor idén nyáron beindította a Karotta Közlönyt. Bazsó korábban már szinte minden újságírói műfajban alkotott: írt, tévézett, rádiózott. Szinte mindig autókról. A Totalcar.hu-t vagy a különböző televíziós csatornákon évtizede futó Totalcar című műsorokat szinte biztosan ismeri mindenki, aki egy kicsit is érdeklődik az autózás iránt. (Egyébként Bazsó állandó műsorvezetőtársának, Winkler Róbertnek is van egy jó Youtube-csatornája, amin főleg söröket tesztel.)

Az autós műsorokkal és újságokkal az a bajom, hogy hiába suhannak csodálatos környezetben, bámulatos vizualitással feldolgozva a legdrágább, legnagyobb, leggyorsabb, legrégebbi járművek, hiába beszélnek értelmes emberek, értelmesen és humorosan a gépjárművekről, engem nem érdekelnek az autók, sőt egyetlen közlekedési eszköz sem. Nem izgat a vonalvezetés, a benzingőz, a kipufogó brummogása, immunis vagyok a vezetésélményre, a csomagtér tágasságára és így tovább.

De a Karotta Közlöny egészen más.

Bazsó Gábor a Youtube-on látszólag arról mesél, hogy milyen lesz az autózás jövője, valójában pedig ennél sokkal többről. Nem újdonság, hogy a közlekedés és az ipar, az elektromos autók és az önvezető autók megjelenése miatt forradalom küszöbén áll. Ez a felfordulás megváltoztathatja az egész világot, és komoly befolyással lehet az emberiség jövőjére. Ez pedig már engem is érdekel. Az elektromos autózás vagy az önvezetés a közlekedésen túl szól a rohamosan változó társadalomról, a pánikoló politikáról, a nagyhatalmi játszmákról, a környezetvédelemről, a technika fejlődésének irányairól, a városi ember életéről, az ipar és a munka átalakulásáról. Elég csak arra gondolnunk, hogy a magyar gazdaság milyen mértékben függ az autógyártástól, és mi lesz vele, ha pár éven belül senki nem akar hagyományos, belsőégésű motorral hajtott autókat vásárolni.



Karotta összekaparja az elektromos autózással kapcsolatos híreket, iparági pletykákat és értelmezi azokat. Abból az unalmas hírből, hogy a Volkswagen csoport mostantól nem kétszáz különféle beszállítótól szerzi be a szoftvereket, hanem létrehoz egy saját tudásközpontot, mi, laikusok nem szűrünk le semmi világrengetőt. Bazsó viszont arra jut, hogy ha a VW az összes autójának operációs rendszerét összehangoltan fejleszti, és passzintja a hardverhez, akkor ez az óriásvállalat valószínűleg túlélheti a következő évek ipari forradalmát, szemben a BMW-vel, ami felelőtlen Yolo Tücsökként éppen a halálba manőverezi magát.

Vagy egy másik adásból mi, autóanalfabéták megtudhatjuk, hogy a hiedelemmel ellentétben a villanyautók már felépítésükből fakadóan is sokkal biztonságosabbak, mint a nem villanyautók. Karotta mindenki számára érthetően mutatja be, hogy egy autó elejének és hátának megfelelően rugalmasnak, lágynak kell lennie, hogy tömörödve, gyűrődve elnyelje az ütközési energiát, míg az utascellának végtelenül keménynek, hogy oda lehetőleg ne hatoljon be semmi veszélyes dolog. Az elektromos autó, ha valóban, eredendően is elektromos autónak gyártják, akkor pont ilyen.

Karotta leplezetlen szenvedéllyel szónokol Elon Muskról és úgy általában az emberi zsenialitásról, aminek rengeteg eredménye sűrűsödik bele az újhullámos autózásba. De a Karotta Közlönyt a Musk-gyűlölőknek is jó szívvel ajánlom, mert ha cyberütlegeléshez van kedvük, akkor itt egy jól felkészült bokszzsákkal feszülhetnek össze.