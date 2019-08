Félelemből épített tájat egy fehér kandúr

Mandurah ugyan már nem az a békés nyaralótelep, ami egykor volt, egy évtized alatt nyolcvanezer lakosú regionális központtá nőtte ki magát. A gyilkosságok híre így is felkavarta a környéket. Nem csoda, megrázó, ha az ember lefejezett, kibelezett áldozatokról hall. A helyiek úgy érezték, véget kell vetni a terrornak, így hát őrjáratot szerveztek. Hamar ki is derítették, ki állhat a szörnyű gyilkosságok mögött, ki tizedeli a nemrég alapított madárrezervátumban élő, bájos helyi csérféle, a Sternula Nereis épp csak magához térő állományát: egy herélt fehér kandúr. Az első baljós jeleket 2018. november 18-án észlelték. Nehéz volt nem észrevenni, a rezervátumba betelepült csérek elképesztő hisztit csaptak. Egy fehér macskát kergettek ki a területükről. A következő napokban Claire Greenwell, a környéken élő biológus elkezdte felfedezni a tetemeket, vagy legalábbis ami maradt belőlük. Greenwellt különösen megviselte egy nyolcnapos fióka - a telep első fiókájának - halála. "Minden nap néztem, ahogy növekedik" - mesélte az Atlanticnak. A szülőpár hasonlóan élhette meg a dolgot, Greenwell szerint nem voltak hajlandók elhagyni a fészküket, mert várták vissza a fiókát.

A mandurah-i fehér kandúr Fotó: Screenshot

A környéken élők jelezték, hogy macskát láttak arrafele. Fehér volt az is. A madarak meg csak hullottak, így hát Greenwell megszervezte az önkéntes őrjáratot. December 1-én kezdtek, aznap este háromszor kellett elkergetniük a fehér kandúrt. Másnap is visszatértek, aztán még a város is kirendelt egy őrt. Napokig nem látták a macskát. Megynugodtak, de hiába. A macska visszatért, ahogy a nyomában az elhullott madarak tetemei is. Ekkor következett be a drámai fordulat:

a csérek feladták a harcot.

A csérek hagyományosan rajokban repkedve igyekeznek elriasztani a fészekrabló ragadozókat, de december közepére ez a kooperáció megszűnt. Magukra hagyták fiókáikat, majd elhagyták a rezervátumot is.

Egy darab fehér kandur gyakorlatilag egy hónap alatt egymaga felszámolta a madárrezervátumot.

A jelenség nem ismeretlen a biológusok körében. Neve is van. "Félelemből épült táj". Ez alatt azt értik, hogy egy ragadozó nem pusztán az egyes egyedek lemészárlásával zavarja meg a közösséget, hanem általában is félelmet kelt a jelenléte, amely viselkedésváltozást okoz a zsákmányállatpopulációban. Ezért hagytak fel az ivadékgondozással a csérek. És ezért szoktak le a veszélyeztetett Key Largo-i erdei patkányok szokásos fészkeik építéséről. Ez a kis rágcsálóféle a méretéhez képest hatalmas rönkökből épít várszerű fészket, de miközben a testéhez mérten nagy rönköket cipeli, tökéletes préda. Ezek szintén a macskák miatt változtatták meg viselkedésüket.

Mandurahban amúgy december 12-én elfogták a tömeggyilkos kandúrt, amit a város el is altatott, de addigra már késő volt. Sikeresen teremtette meg a rettegés légkörét, épített félelemből tájat. Sorsa nem egyedi. Ausztráliában elképesztő gondokat okoznak a kóbor macskák (nevezhetnénk őket vadnak is, de ez a jelző nem igazán alkalmas különbségtételre. A velünk élő macskák cseppet sem kevésbé vadak a szó hagyományos értelmében). A sikeres tömeggyilkosokat teszik felelőssé 34 őshonos ausztrál emlősfaj teljes kipusztításáért, ezért az állam kétmillió kóbor állat lemészárlására készül a helyi, különleges állatvilág védelmében.