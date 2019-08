A Fehérvár játékosa szerint tiszteletlen volt a Vaduz edzője, amikor sznob csapatnak nevezte a magyarokat

A DigiSport Sport24-es műsorában nyilatkozott a Mol Fehérvár FC sportigazgatója, Kovács Zoltán arról, hogy még mindig keresik az okokat, hogyan eshettek ki az Európai Ligából a svájci másodosztályban játszó liechtensteini Vaduz ellen.

„Ezt nehezen fogjuk feldolgozni, elfelejteni. Amit az elmúlt években felépítettünk a nemzetközi kupákban, nagyon szép dolgokat, azt most leromboltuk. Magyarországon a vereségnek nincsen annyi gazdája, mint a győzelemnek, aminek az elmúlt pár évben, ha jól emlékszem, mindig nagyon sokan örültek; amikor bajnoki címet, kupagyőzelmet, csoportkört és playoffokat értünk el. De ezt elviseljük, semmi probléma, férfi módjára el kell viselni, most is itt állunk, és beszélünk erről a szégyenről – hogy néhány ember, aki vért akar látni, az is örüljön az ilyenfajta kifejezéseknek” – mondta Kovács Zoltán.

A meccs után a Vaduz edzője, Mario Frick nagy mellénnyel nyilatkozó, sznob csapatnak nevezte a magyar csapatot. Ezzel viszont nem értett egyet Kovács István, a csapat játékosa: "Én nem fedeztem fel olyan nyilatkozatot, hogy bárki azt mondta volna, hogy a Vaduz nem jó társaság. Egy kicsit lehet, ő úgy érezte, hogy a pályán tiszteletlenek voltunk, de talán ugyanez elmondható az ellenfél edzőjéről is, hogy ő is tiszteletlen volt ezzel a nyilatkozattal. Győztes meccs után könnyű nyilatkozni, kíváncsi vagyok, mi történt volna, ha adott esetben ők esnek ki. Ettől függetlenül ez semmit nem von le az érdemeikből, megérdemelten jutottak tovább. Hogy ilyen nyilatkozatot tett, az ő privilégiuma, nekünk ezzel nem kell foglalkozni, mi a jövőben nem fogunk úgy szerepelni, hogy ezt lehessen ránk mondani”.