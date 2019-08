Laza 495 millió forinttal támogatta az állam Rogán Cecília sportrendezvényeit

A HVG kutatta ki, hogy összesen és pontosan mennyi pénz is vándorolt az állami nagyvállalatoktól Rogán Cecília sportrendezvényeihez az elmúlt időszakban.

(Rogán Cecília vezetékneve azért lehet ismerős, mert ő Rogán Antal felesége, aki pedig a Miniszterelnöki Kabinetiroda minisztere, Orbán Viktor miniszterelnök első számú politikai megbízottja.)

Azt eddig is lehetett tudni, hogy az MVM Zrt., a Szerencsejáték Zrt. és az Antenna Hungária is bőkezűen bánt a Rogán Cecíliához köthető rendezvényekkel, a HVG most viszont több hetes levélváltások végén összesítést készített ezekről az összegekről.

Rogán Cecília és cége, a Nakama&Partners három ingyenes rendezvény, a Fitbalance Aréna Tavasz, Fitbalance Kids és Nemzeti Futóverseny védjegyeit birtokolja a Szellemi Tulajdon Hivatalának oldalán elérhető adatbázis szerint.

Rogán Cecília és Sarka Kata idén májusban vette meg a sport- és életmódexpóként ismert Fitbalance-t, és elég hamar be is indult a szekér.

A most közölt gyűjtés alapján az MVM a három eseményre összesen 230 millió, a Szerencsejáték Zrt.-hez beérkező támogatási igények elbírálását végző Szerencsejáték Service Zrt. 205 millió, míg az Antenna Hungária 60 millió forintot folyósított, ami összesen 495 millió forint.

A cikk rámutat, hogy érdekes módon, amíg Rogán Cecília nem bukkant fel a rendezvények körül, nem dőlt így a pénz; az Antenna Hungária például korábban egyáltalán nem támogatta az eseményeket, a megelőző évben az MVM pedig nem 230 milliót küldött, hanem csak 6 milliót. (HVG)