Nick Kyrgios csak azért levonult a pályáról, hogy büntetés nélkül törhesse szét az ütőit

Nick Kyrgios a leamortizált ütőivel. Fotó: Screenshot

Nick Kyrgios újabb hatalmas lépéseket tett a valaha volt legideggyengébb teniszező címének megszerzéséért. A dührohamairól és bunkóságáról hírhedt ausztrál teniszező a Cincinnati Master tenisztorna második fordulójában az orosz Karen Hacsanovval játszott. Az első szetet hátrányból megfordítva rövidítésben megnyerte, a másodikban viszont gondjai adódtak a bíróval. Fergus Murphy ugyanis megbüntette, mert szerinte Kyrgios a szerváknál húzta az időt.

Kyrgios innentől kezdve folyamatosan perelt a bíróval, a harmadik szettben például közölte vele, hogy ő a legszarabb bíró, aki valaha meccset vezetett neki. Murphy erre újra megbüntette, amire az ausztrálnál végleg elpattant valami. De mert nem akart újabb büntetést kapni, inkább bevonult az öltözőbe, mintha csak vécére menne.

Csakhogy ehhez két teniszütőt is magával vitt, ezért a kamera is követte. Kyrgios nem okozott csalódást, az öltözőfolyosóra belépve azonnal szét is verte mindkét ütőjét, majd dolgavégeztével visszatért a pályára. A trükkel sikerült megúszni az újabb büntetést, de lenyugodni nem. Miután elvesztette a döntő szetet, a bíró felé köpött. Ezért valószínűleg el fogják tiltani. (Via Index)