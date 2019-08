Putyin a moszkvai tüntetésekről: „Nem toleráljuk a zavargásokat”

Fotó: GERARD JULIEN/AFP

A francia elnök nyári rezidenciáján vendégeskedett Vlagyimir Putyin, és első alkalommal reagált a hetek óta tartó moszkvai tüntetésekre. A független jelöltek kizárása az önkormányzati választásokról 2012 óta nem látott demonstrációkat váltott ki, és a világsajtó azóta tele van a részben engedélyezett, részben betiltott rendezvényeken alkalmazott rendőri erőszak képeivel.

A Bréganconban tartott találkozó utáni közös sajtótájékoztatón Macron arra figyelmeztette Putyint, hogy Moszkvának tartania kell magát az alapvető demokratikus elvekhez. A gyülekezési szabadság, a szólás- és véleménynyilvánítási szabadság és a választásokon való indulás szabadsága mind olyan értékek, amelyeket Oroszországnak - ahogy az Európa Tanács minden tagjának - teljes mértékben tiszteletben kell tartania.

Erre Putyin párhuzamot vont: Oroszország nem akar olyan helyzetet, mint ami Franciaországban kialakult a sárgamellényesek tüntetésein. „Mindent meg fogunk tenni, hogy a belpolitikai helyzetünket szigorúan a törvényes kereteken belül tartsuk. Az embereknek joguk van ahhoz, hogy a jogszabályok adta lehetőségeken belül békésen tiltakozzanak, és a hatóságoknak ezt a jogot biztosítani is kell. Viszont senkinek nincs joga a törvényeket megsérteni, ha ez megtörténik, akkor felelnie kell érte” - hangsúlyozta.

A zavargásokat nem fogjuk tolerálni - fenyegette meg a kormánymédiában zavargóknak titulált, a francia sárgamellényesekkel szemben szigorúan erőszakmentes orosz tüntetőket.

Macron azt a magas labdát csapta le, hogy a hasonlat sántít, mert a sárgamellényesek legalább szabadon indulhattak az európai parlamenti választásokon, és szabadon indulhatnak majd az önkormányzati választásokon, és szerinte ez így is van rendjén.

A G7-csúcs előtti kétoldalú találkozó része Marcon azon erőfeszítéseinek, hogy Európa új erős embereként pozicionálja magát, illetve párbeszédet folytasson Oroszországgal, miközben fenntartja bírálatait. A két nagy közös téma Szíria és Ukrajna volt, és az utóbbiban mintha látszana előrelépés. Macron és Putyin ugyanis egyaránt hangsúlyozta a normandiai négyek - azaz Oroszország, Ukrajna, Franciaország és Németország - tanácskozásának felújítását.

Macron amellett érvelt, hogy a normandiai négyek következő egyeztetését a következő hetekben meg kellene tartani, mert Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megválasztásával a helyzet szerinte teljesen megváltozott. Putyin is azt hangsúlyozta, hogy Zelenszkij újra mozgásba lendítheti a befagyasztott béketervet, és az új ukrán elnökkel folytatott telefonbeszélgetései „óvatos optimizmusra” adnak okot. Oroszország is nyitott a normandiai négyek tanácskozásainak felújítására, nem is lát más alternatívát, de csak akkor látja értelmét egy újabb találkozónak, ha azon konkrét eredményeket is el tudnak érni. (Politico, Financial Times, MTI)