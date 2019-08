Meghalt Szaxi Maxi

67 éves korában meghalt Fekete Gyula, becenevén Szaxi Maxi, a Hungária és a Dolly Roll egykori énekes-szaxofonosa – írta meg az Index a család bejegyzésére hivatkozva.

Fekete Gyula zenész családból származott, zeneművészeti szakiskolát végzett jazz tanszakon, majd a Hungária énekes-szaxofonosa lett, 1983-tól pedig a Dolly Rollban játszott, ő énekelte a Wind szörny, a Naplemente, a Maria Makaroni című dalokat. 1990-ben megjelent a Rock 'N' Roll Maximix, 2006-ban pedig kijött az Ami jó, az jó című lemeze.

2010 után főleg külföldön dolgozott, hajókon zenélt. 2014-ben egy nyaki vérrög miatt a fedélzeten agyvérzést kapott, mentőhelikopterrel vitték egy német kórházba, ahol életmentő műtéten esett át, majd mesterséges kómában tartották. Lebénult, beszédképtelen lett, és az idegi károsodás miatt egy időre a látását is elvesztette, ráadásul a veséje is leállt, ezért az egyik szervet ki is kellett venni.