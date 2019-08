Kiszáll a főpolgármesteri versenyből a Magyar Liberális Párt ügyvivője, Sermer Ádám, aki sajtótájékoztatón jelentette be, hogy mostantól ő is Karácsony Gergelyt támogatja. Egyben azt is, hogy Puzsér Róbertet "a Fidesz által támogatott" jelöltnek tartja.

A liberálisok a Karácsonyékkal kötött megállapodás alapján elérték, hogy Szabadai Viktor, az SZDSZ utolsó elnöke a Magyar Liberális Párt színeiben, de közös ellenzéki jelöltként indulhasson az V. kerület egyik választókerületében. (Via 24.hu)