Feszültségekkel teli légkörben kezdődik a G7-csúcs Biarritzban

13 ezer rendőr bevetésével készül Franciaország az Atlanti-óceán partján lévő elegáns üdülőhelyen, Biarritzban megrendezendő G7 csúcstalálkozóra. A rendőrség legfontosabb feladata, hogy felügyeljenek Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Japán, Kanada és az Egyesült Államok vezetőinek biztonságára, de az is, hogy távol tartsák a globalizációellenes tüntetőket a rendezvényhelyszínektől.

A szombati közös vacsorával induló 3 napos tárgyalássorozaton a házigazda Macron elnök elsősorban a demokráciát érő kihívásokról, a világkereskedelemről, a nemek közti egyenlőségről, az iráni atomprogramról és a klímaváltozásról beszélne, a francia külügy közleményei szerint a Trump korábbi kivonulásával léket kapott multilaterális diplomácia újraindítására tesz kísérletet a francia elnök, és a tanácskozáson a „globalizációt szelídítené meg” úgy, hogy végre mindenki egyenlőbben részesülhessen annak eredményeiből.

Emmanuel Macronnak azonban nem lesz könnyű dolga, rengeteg elő vita van ugyanis, ami eltérítheti a napirendet. Trump például éppen a Biarritzba indulása előtt kelt ki újra élesen Kína ellen, amiért Peking nem enyhít hozzáállásán az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban. Trump azt írta a Twitteren, hogy az USA mér így is rengeteg pénzt vesztett a kínaiak miatt, és „az igazat megvallva, sokkal jobb lenne nekünk nélkülük”. Az amerikai-kínai kereskedelmi háború a világkereskedelmi megbeszélésekre vethet komoly árnyékot, ahogyan az is, hogy a Trump-kormányzat más államokkal szemben is használ védővámokkal kapcsolatos fenyegetéseket. Franciaországot például azzal fenyegették meg, hogy ha Párizs valóban adót vet ki a nagy netes cégekre (amik többsége amerikai), akkor az USA megadóztatja a francia borok bevitelét.

Szintén félreviheti a találkozót az EU-tagállamok, köztük elsősorban Franciaország és Brazília egyre fokozódó viszálya az Amazonas őserdeit pusztító tűzvész miatt. Ebben az ügyben Marcon és Bolsonaro elnökök az utóbbi napokban heves szóváltásba keveredtek, a francia kormány szerint ugyanis Brazíliának le kellene állítani az esőerdőt romboló programokat, és amíg ezt nem teszik meg, Franciaország nem ratifikálja a dél-amerikai államokkal kötendő EU-s kereskedelmi megállapodást.

Ez a G7 csúcs lesz Boris Johnson új brit miniszterelnök bemutatkozása is a nemzetközi porondon. Elemzők szerint neki úgy kell egyensúlyoznia a tanácskozásokon, hogy se az EU-s vezetőket, se Trumpot ne bőszítse fel, és ez várhatóan nem lesz könnyű feladat, a legtöbb kérdésben ugyanis ellentét várható Trump és a többi politikai vezető között. A brit külügy ugyanakkor tagadta, hogy a miniszterelnök Trumppal szövetkezve a másik öt állam ellen szólalna fel, azt mondták, „Nagy-Britannia nem tervezi a G7-et G5+2-vé alakítani”. Ezzel arra utaltak, hogy miután Trump kivonult az előző, kanadai G7 találkozóról, több elemző G6+1 névvel illette a félresiklott tanácskozást. A brit miniszterelnök ugyanakkor vasárnap reggel kétoldalú tárgyalásokat folytat majd Trumppal.

Macron annyit mindenképp tanult a kanadai hibából, hogy Biarritzban nem is tervezik záródokumentum elfogadását, így azt semelyik vezető nem tudja a kivonulásával megtorpedózni. (Reuters)