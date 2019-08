Orbán Viktor Polt Péter feleségét nevezte ki a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökhelyettesének

Polt-Palásthy Marianna és Polt Péter az RTL Klub egy 2015-ös adásában Fotó: RTL screenshot

A 24.hu vette észre a frissen megjelent Magyar Közlönyben, hogy Orbán Viktor Polt-Palásthy Mariannát, Polt Péter feleségét tette meg a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökhelyettesének. Polt-Palásthy Marianna hétfőn már munkába is kell álljon.

Polt-Palásthy Mariann ezt megelőzően a Magyar Nemzeti Bankban dolgozott, ahol 5 millió forintot keresett havonta, mielőtt most júliusban közös megegyezéssel távozott.

Keresett közben egy kis mellékes 600 ezer forintot is az MNB-alapítványokhoz tartozó Kecskeméti Duális Oktatás Zrt.-nél is, ahol felügyelőbizottsági tag volt. Papíron az ő feladata is volt, hogy felügyelje az alapítványi intézmények költéseit.

Polt-Palásthy vette fel az állományba Polt Péter első házasságából született lányát, Polt Petrát is.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt jelenleg Gaál Szabolcs Barna vezeti.

A hivatal feladata a vonatkozó törvények szerint a „közpénzek felhasználását, a nemzeti vagyonnal való gazdálkodást, annak megóvását, a közfeladatok hatékony, gazdaságos és eredményes ellátását vizsgáló tárgyilagos, tényfeltáró, következtetéseket levonó és javaslatokat megfogalmazó ellenőrzési vagy tanácsadó tevékenység.” (24.hu)