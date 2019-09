Nagyon elhíztak az amerikai katonák

Amerikai katonák pakolják meg hálaadásnapi tányérukat a kabuli kantinban, 2014. november 27-én. Fotó: SHAH MARAI/AFP

Minden ötödik amerikai haditengerész túlsúlyos. Az amerikai fegyveres erők másik három fegyverneménél kicsit jobb a helyzet: az átlagéletkort tekintve legfiatalabb, legkeményebb fizikai próbatételeknek kitett tengerészgyalogosoknak csak a 8,3 százaléka elhízott, a szárazföldi haderőnél 17,4, a légierőnél 18,1 százalék a túlsúlyosak aránya, derült ki az amerikai Védelmi Minisztérium augusztusi orvosi felülvizsgálati jelentéséből.

A vizsgálat során a BMI-t, vagyis a testtömegindexet vették alapul, amit egyszerű kiszámítani a katonák testsúlyából és testmagasságából - két olyan adatból, amit nagyon alaposan nyilvántartanak a seregben. Ez ugyan nem a legtökéletesebb mérőszám - a seregben akadhatnak olyan fitt fiatalemberek, akik nem elhízottak, csak az izomtömegük nagy -, de a trendek egyértelműek: 2011-ben például még csak a tengerészgyalogosok 2,3, a katonák 6,4, a légierőnél szolgálók 9 százaléka számított csak túlsúlyosnak, a haditengerészeknél pedig az azóta eltelt nyolc évben meghatszorozódott a túlsúlyosak száma. Ehhez persze hozzájárult, hogy a haditengerészet kénytelen volt sok túlsúlyos katonát visszahívni a szolgálatba, mert szükség volt a szaktudásukra.

„A védelmi minisztérium a nemzet mikrokozmosza - végül is a nemzetből toborzunk” – mondta az amerikai hadsereg közegészségügyi körpontjának egészséges életmódért és wellnesért felelős igazgatója, Laura Mitvalsky a New York Timesnak. A fegyveres erőknél persze az átlagosnál jobb a helyzet, hiszen az amerikai felnőttek csaknem 40 százaléka számít túlsúlyosnak.

A második világháború idején még – amikor általában is sokkal rosszabbul táplált volt a népesség – inkább az volt probléma, hogy kórosan soványak voltak a rekruták. Ezért is kezdeményezte nemzetbiztonsági okokból a világháború után a hadsereg az iskolai közétkeztetés bevezetését.

Most viszont a potenciális jelentkezők egyharmada túlsúlyos, aki pedig nem, az aztán a haderő all you can eat kantinjaiban tömheti degeszre magát. Ezek a kantinok persze esélyt is adnak a hadseregnek, amely tán minden létező amerikai intézménynél jobb lehetősége van az állományába tartozók életmódjának alakítására. Azt például már 2009-ben, az elhízási válság első jeleinél elrendelték, hogy a laktanyák edzőtermei non-stop nyitva tartsanak, mostanában pedig a bázisok kialakításával trükköznek, hogy minél inkább sétálásra ösztökéljék a katonákat. A kantinokban pedig elkezdték promótálni az egészséges étkezést, most már a hadsereg kantinjaiban salátabárokon kell átverekedniük magukat a bakáknak a hamburgerig és a sült krumpliig, a tengerészgyalogosoknál pedig színkódolással jelzik, ha valami egészséges (zöld), egészségtelen (piros), vagy kifejezetten csak ritkán fogyasztandó (sárga).

De ez csak ajánlás, azért minden nap felszolgálnak valamit a hagyományos, zsírokban gazdag ételekből is, amelyeken olyan szép kövérre híztak a katonák. A San Diegó-i haditengerészeti támaszponton szerdán darált marhás pitét (.pdf), csütörtökön királypulykát (.pdf), pénteken conquistador chilit (.pdf) szolgáltak fel, melyek katonásan rendezett receptje a zárójelben elhelyezett linkekre kattintva elérhető.