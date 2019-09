Annyi a turista Amszterdamban, hogy már inkább Hágába küldik őket

Megállapodást kötött a két holland város arról, hogy segítenek minél több turistát valahogy átcsatornázni a főváros Amszterdamból Hágába, az ország államigazgatási központjába.



Olyannyira eldurvult a turizmus ugyanis Amszterdam, hogy az már veszélyezteti a város működését, és lakhatási válsággal fenyeget. 870 ezer lakosa van Amszterdamnak, és erre jön rá az évi 6,7 millió turista, ami a napi látogatókkal és ingázókkal együtt már inkább a 17 milliót közelíti.

A keukenhofi virág falut például alig tudják karbantartani a gazdák a tökéletes szelfikért tulipánokat letaposó tömegek miatt; állandó téma a városházán, hogy valamilyen módon korlátozzák az elharapózott legénybúcsú-turizmust, a vöröslámpás-negyedek felszámolásáról, és a prostítúció korlátozásáról pedig maga a polgármester kezdeményezett vitát.

Femke Halsema már tavaly korlátozásokat vezetett be: arról beszélt, hogy monitorozni fogják a látogatók számát, és ha bizonyos körzetek túlzsúfolttá válnak, azokat akár le is zárhatják, vagy „takarítási szünetet” vezethetnek be, ami alatt kizárják onnan a turistákat, illetve terminálokkal látják el a közterület-felügyelőket, amikkel a helyszínen azonnal megbírságolhatják a szabályokat megsértő személyeket.

A királyi családnak, a kormánynak és a nemzetközi bíróságoknak otthont adó Hága imidzse kicsit puccosabb, mint a partifészek Amszterdamé, de a terv most az, hogy oda tereljék át a turisták egy részét. Első konkrét lépésként Amszterdam központi pályaudvarán Hágát népszerűsítik majd, oda igyekeznek átterelni a turistákat.

A stand három héten keresztül áll majd a Centraal Stationnél, de a megállapodás összesen három évre szól. Többek közt ingyen vonatjegyekkel és látványos akciókkal igyekeznek majd az amszterdamiak továbbtessékelni az érkezőket.

A hágai városháza pénzügyeit vezető Richard de Most azt mondta a Telegraph cikke szerint, hogy mivel Amszterdam 13-szor annyi turistát fogad egy évben mint ők, szívesen segítenek. (Telegraph)