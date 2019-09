Falhoz vágtak egy diákot a gyöngyöspatai iskolában

Tankerületi vizsgálat indult az egyik vezető ellen testi bántalmazás miatt a gyöngyöspatai iskolában. Az egyik édesanya azért tett feljelentést, mert állítása szerint az egyik vezető a szeme láttára olyan erővel nyomta fel a tizenkét éves gyerekét a falra, hogy a fia testén zúzódások keletkeztek. Vasárnap útjára indult egy petíció is, amit eddig több száz gyöngyöspatai roma és nem roma szülő írt alá annak érdekében, hogy közös erővel távolítsák el az érintett személyt a pozíciójából. Zsilák Szilvia írása az Abcúgon.

Kedd reggel körülbelül huszonöt, többségben roma szülő várakozott békésen a gyöngyöspatai iskola előtt. A szülők azért gyűltek össze, mert az egyik édesanya feljelentette az intézmény egyik vezetőjét, aki állítása szerint múlt hét kedden a szeme láttára fizikailag bántalmazta a fiát. Vasárnap útjára indult egy petíció is, amit eddig több százan írtak alá, annak érdekében, hogy eltávolítsák az illetőt a pozíciójából. Az ügy miatt kedd reggel az intézménytől néhány méterre található Együtt Gyöngyöspatáért Baráti Kör Egyesület épületében a Hatvani Tankerületi Központ képviselői folytattak vizsgálatot, külön-külön meghallgatták az édesanyát és az érintett vezetőt.

Baranyi Richárdné, a gyermek édesanyja a meghallgatás után. Fotó: Magócsi Márton / Abcúg - az Abcúg engedélyével

Az érintett vezetőt vasárnap az iskola központi e-mail címén szerettük volna elérni, azonban ezidáig nem érkezett válasz a megkeresésünkre. Hétfő délelőtt az iskolát hívtuk fel, de a vezetékes telefont többszöri próbálkozásra sem vették fel. Kedden pedig a meghallgatás után, az udvaron szerettünk volna beszélni vele az ügyről, ő azonban nem adott interjút, mert “dolga volt az iskolában”. Pedig szerettük volna tőle is megkérdezni, hogy valóban történt-e fizikai erőszak, és hogy ki lépett fel először támadólag az ebédlőben.

Láttam, hogy odavágta a fiamat a falhoz

Az édesanyával, Baranyi Richárdnével azonban sikerült beszélni, aki az iskola konyháján dolgozik, és állítása szerint saját szemével látta az eseményeket.

Kedd délután történt, a második csoport érkezett volna ebédelni, amikor jöttek a gyerekek, odaálltam a helyemre, hogy kiosszam a levest. Egy nagy puffanást hallottam, kinéztem az ebédlőbe nyíló kisablakon, és láttam, hogy odavágta a fiamat a falhoz, és szorította a két vállát. Kiszóltam, hogy itt vagyok, ha van valami probléma, azt beszélje meg velem. De nem engedte el a fiamat, még néhány percig tovább szorította a vállát. Gyorsan kiszaladtam az ebédlőbe, csak akkor engedte el végül, amikor felemeltem a hangomat, hogy azonnal hívom a rendőrséget. Ezután ő megfenyegetett, hogy azonnali hatállyal keressek a fiamnak egy iskolát, teljesen ki volt fordulva önmagából. A gyerek sírógörcsöt kapott, rögtön a hátam mögé tettem, hogy nehogy megpróbálja újra bántani. Elhoztam a körzetes doktornőhöz, hogy vegyen látleletet, és elmentem a rendőrségre feljelentést tenni

– mondta az édesanya.

Az anya a telefonjával lefotózta a tizenkét éves gyermek sérüléseit, a képen a gyermek vállán piros foltok láthatóak. Az édesanyát megkérdeztük, hogy más láthatta-e az esetet, ő azt mondta, több diák, akik az ebédre vártak, és egy másik vezető beosztású személy is jelen volt.

A biztonság kedvéért lefotózta a fia vállán található sérüléseket. Fotó: Magócsi Márton / Abcúg - az Abcúg engedélyével

A gyerekeim sírva jöttek haza

Az édesanya azt nem látta, hogy mi váltotta ki az összeütközést, a gyereke viszont azt mesélte, hogy “a testvére integetett be az udvarról az ablakon keresztül, (az egyik vezető) pedig rá akarta csukni a kezére az ablakot. A fiam kiállt a sorból, és megjegyezte, hogy ezt nem kellene, s e szóváltást követően kezdte őt bántalmazni a vezető”.

Az egyik édesapa, akinek a gyereke látta az eseményeket, a következőt mondta el az Abcúgnak:

A gyerekeim sírva jöttek haza, majd pedig elmondták, hogy mi történt. Az ebédért álltak sorba, a nyitott ablakon keresztül a gyerek testvére integetett be a fiúnak, (az egyik vezető) pedig majdnem rácsukta a gyerekre az ablakot, erősen kifelé tuszkolta a kezét. A fiú kilépett a sorból, hogy hagyja abba, mert fáj neki. Megkérdezte tőle, hogy mit csinálsz, csávó, erre a szóra bedühödött, megfogta, föltette a falra, és körülbelül két percen keresztül szorította

– számolt be Csemer Géza.

Több százan írták alá a petíciót

Egy édesanya aláírja a petíciót. Fotó: Magócsi Márton / Abcúg - az Abcúg engedélyével

Csemer Géza szerint sok nem roma szülő is aláírta a papírt, mert nincsenek megelégedve a vezetővel. “Sok magyar anyukával beszéltem, akik azt mondták, hogy elsősorban a vezető miatt nem ide járatják a gyereküket, hanem Gyöngyösre. Nem az van most Gyöngyöspatán, hogy a romák a magyarok ellen vannak, hanem van egy közös problémánk, amit szeretnénk közösen megoldani” – mondta el az apa.

Léderer Tamás, a helyi NapSukár Tanoda vezetője. Fotó: Magócsi Márton / Abcúg - az Abcúg engedélyével

“Körülbelül kétszázan már alá is írták a petíciót”, mondta Léderer Tamás, a NapSukár Tanoda vezetője. A vezetőnek fontos szerepe volt az ügyben, aznap este több szülő is őt kereste meg telefonon, hogy baj van. Másnap a helyszínre ment, ahol az anyával és a tanoda diákjaival beszélgetett. “Saját szememmel láttam a többi gyereken a félelmet, ami elég ijesztő volt” – idézte vissza Léderer. A tanoda közbenjárására vizsgálatot kezdeményezett a tankerület, emellett az alapvető jogok biztosához is fordultak.



Nem ez lehet az első eset

A megjelentek közül többen ebbe az iskolába jártak korábban, és vissza tudtak idézni kisebb-nagyobb fizikai bántalmazásokat, amelyekből nem lett rendőrségi ügy. Az egyik férfi például arról számolt be, hogy amikor még az iskolába járt a testvére védelmére kelt, mert az érintett személy az egyik karja közé szorította be a testvére fejét . “De nem csak ez volt a baj, nem tanultam meg rendesen írni sem, olyan csúnyán írok, hogy szégyen. Nem kaptam megfelelő alapot, hogy tovább tanulhassak, jelenleg a határban dolgozok, meg Pesten az építőiparban” – mondta Csemer Zoltán.

Az egyik nem roma édesanya elmondta, hogy azért jött el, mert az szeretné, hogy mire a gyerekei nagyobbak lesznek, nyugodt szívvel írathassa be őket a helyi iskolába, és ne kelljen ingázniuk. Szerinte az óvodában mintaszerűen oldják meg a roma és nem roma gyerekek nevelését, ott még fele-fele arányban vannak jelen. A nemrég gyönyörűen felújított iskolával szerinte az a baj, hogy a jelenlegi vezetőség nem tud olyan környezetet teremteni, ahol nyugodtan folyhat a tanítás, nem tudják kezelni a magatartás-problémákat. Erre csak rátesz még egy lapáttal, hogy sok tanár elment, és összevonták az évfolyamokat.

Szegregáció miatt folyik kártérítési per

Gyöngyöspatán egyetlen általános iskola van, a Nekcsei Demeter Általános Iskola, ami nem először kerül be a hírekbe. A Kúria már 2015 márciusában világossá tette, hogy a gyöngyöspatai általános iskola roma diákjait jogellenesen különítették el nem roma társaiktól 2004 és 2014 között, s a szegregáció miatt alacsonyabb minőségű oktatást kaptak. Jelenleg pedig egy kártérítési per folyik, amit 2015-ben az érintett gyerekek indítottak az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) segítségével, hogy kártérítést kapjanak az iskolától, és az állami iskolafenntartó tankerülettől. Az ügyben múlt hét szerdán hirdettek volna másodfokú ítéletet, azonban a tárgyalást elnapolták.

Kérdéseinket elküldtük a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságnak, akik arról tájékoztatták az Abcúgot, hogy “az említett esettel kapcsolatban feljelentés érkezett hatóságunkhoz. A Gyöngyösi Rendőrkapitányság testi sértés bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt indított büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen.”