Az egri vár volt igazgatója szerint azért rúgták ki, mert nem engedte a fideszes képviselőnek, hogy „sarcolja a várat”

Berecz Mátyás, a Dobó István Vármúzeum igazgatója beszél az Egri Vár Napja rendezvényen a várban 2016. október 17-én Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Meglepően nyíltan vádolja korrupcióval Nyitrai Zsolt fideszes országgyűlési képviselőt az egri vár tavaly távozásra kényszerült igazgatója.

Arról már tavaly szeptemberben is írt a Magyar Hang, hogy az vezetett a hagyományőrzőként is ismert Berecz távozásához, hogy a „várügyekben túlbuzgó” Nyitrai Zsoltnak több konfliktusa is volt vele, mert nagyobb befolyást szeretne a várban. Azóta egy szakirányú végzettséggel nem rendelkező informatikatanár vette át a Dobó István Vármúzeum vezetését.

Berecz Mátyás mostanra a Mirkóczki Ádám vezette ellenzéki összefogás jelöltje lett, a helyi fideszes lap pedig a korrupciós ügyeire kezdett el utalgatni.

„Elkezdődött a mocskolódás! Ez jár annak, aki nem hajlandó szolgai módon asszisztálni az egri vár fejlesztésére érkező 6 milliárd forint 20-30%-nak (ennyi a "hivatalosan" elfogadott kvóta :) ) elsikkasztásában.”

Válaszában Eger fideszes polgármesterét szólítja meg: „Habis László! Én Önnek 6 éven keresztül az egyik leglojálisabb beosztottja voltam. Nyitrai Zsolttal vívott háborújában mindig Ön, és a vár törvényes fenntartója, az önkormányzat mellett álltam. Pedig egyszerűbb, és nyugodtabb lett volna az életem, ha, ahogy egy fideszes barátom tanácsolta: »hagyjad, hogy Nyitrai sarcolja a várat«. Nem hagytam. Nyitrai Zsolttal kialakult konfliktusomban végül Ön is cserben hagyott. Még segédkezett is abban, hogy Nyitrai és bandája megalázzon és elüldözzön a munkahelyemről, a Dobó István Vármúzeumból.”

A 24.hu úgy tudja, hogy Nyitrai Zsolt „gyors és határozott jogi lépéseket tesz az ügyben”.