A klímaváltozás már visszafordíthatatlan

Új klímajelentést adott ki az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi Testülete, azaz az IPCC. A dokumentum nem sok jóval kecsegtet, annak ellenére, hogy a szakmában az IPCC anyagai általában a konzervatívabb elemzések közé tartoznak, a jelentés szerint a alapjaiban változik meg az emberi civilizáció az évszázad végére a klímaváltozás negatív hatásainak köszönhetően. Ez az első IPCC-jelentés, amiben kerek-perec leírják, hogy az évszázad végére több ma még emberlakta sziget is lakhatatlan lesz a tengerszint emelkedése miatt.

Az IPCC szerint a klímaváltozás egyre gyorsul, ennek egyik legfontosabb oka pedig az, hogy az óceánok és tengerek egyre melegebbek, ez a folyamat pedig több kutató szerint már nem is visszafordítható. A jelentés végig gleccserek és a sarki jég olvadására, valamint a tengerszint emelkedésére korábban adott előrejelzéseket, és arra jut, hogy gyakorlatilag mind teljesült, és abból kiindulva, hogy már 20-30 éve tudjuk, hogy nagyon rosszat tesz a bolygónak a klímaváltozás, mégsem tettünk ellene az elmúlt évtizedekben semmit, nem sok jóra számíthatunk a jövőben sem.

A jelentés szerint

a tengerszint jelenleg évi 3,66 milliméterrel emelkedik, ami 2,5-ször gyorsabb tempó, mint az 1900 és 1990 közötti,

a hetvenes évek óta a Föld óceánjai a felső rétegeikben elveszítették az oxigéntartalmuk 1-3 százalékát,

2006 és 2015 között sokat gyorsult a jégvesztés Grönlandon, az Antarktiszon és a hegyvidékeken, jelenleg évi 653 milliárd tonnányi jég olvad el,

a sarki hótakaró júniusi mérete az 1967-es szint felénél is kisebbre zsugorodott, 2,5 millió négyzetkilométerrel csökkent (ez nem sokkal kisebb, mint Kazahsztán teljes területe),

a sarkvidéki tengeri jég szeptemberi mérete a több mint 13 százalékkal csökkent 1979 óta, ls a jelentés szerint, ha a szén-dioxid aránya továbbra is ilyen ütemben növekszik, 10 és 35 százalék között mozog az esélye annak, hogy a szeptemberi minimumszinten akár eltűnjön a sarki jég,

a klímaváltozás miatt az évszázad végére 15 százalékkal csökkenhet a tengeri állatállomány, a halászati hozam pedig 21-24 százalékkal.

Valérie Masson-Delmotte francia klímakutató az IPCC monacói sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy a a tengerek hatalmas hőfelvétele miatt a klímaváltozás már most is visszafordíthatatlan, ha a hatásait esetleg tudjuk is tompítani, mindenképpen fel kell készülnünk a tengerszint emelkedésére, a tengerek savasodására, a tengeráramlaton megváltozására és az ebből eredő szélsőséges időjárásra.

Ebben a században az IPCC szerint egyébként 63 és 110 centiméter között lehet a tengerszint emelkedése, és ha szén-dioxid-kibocsátás visszafogásával arra lehet esély, hogy a jelentésben legrosszabb forgatókönyvként emlegetett szcenáriót elkerüljük. (AP)