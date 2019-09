A Fehér Ház megpróbálta elzárni a Trump és az ukrán elnök közti telefonbeszélgetés részleteit

A Trump-kormány megpróbált minden részletet elzárni az amerikai elnök és az ukrán államfő telefonhívásával kapcsolatban. Ezt annak a titkosszolgának a jelentésében áll, melyet most nyilvánosságra hoztak, és mely a közelmúlt legnagyobb amerikai belpolitikai botrányának a kirobbantója volt.

Ő volt az, aki a titkosszolgálatok belső ellenőréhez fordult, mivel tudomására jutott, hogy Trump megpróbálta rákényszeríteni Ukrajna új elnökét, hogy indítson nyomozást legfőbb demokrata riválisa, Joe Biden és fia, Hunter Biden ellen. A botrány részleteiről itt írtunk részletesebben.

Volodimir Zelenszkij és Donald Trump nem túl jó hangulatú találkozója az ENSZ csúcson szeptember 25-én Fotó: SAUL LOEB/AFP

A most publikált feljelentés szerint a beszélgetés leiratát nem abban az informatikai rendszerben tárolták, ahol általában a hasonló leiratok kerülnek, hanem a rendkívül érzékeny információkat tartalmazó dokumentumok tárolására szánt külön rendszerben.

Volodimir Zelenszkij és Trump beszélgetéséről készült leirat kivonatát szerdán hozták nyilvánosságra, miközben a Demokrata Párt képviselői alkotmányos vádeljárást indítottak az elnök ellen, melyet a Képviselőház demokrata többsége támogatott.

A titkosszolga jelentése a központi eleme ennek az egész botránynak, és ezt a Trump-kormány sokáig nem is akarta nyilvánosságra hozni. Ez is kellett ahhoz, hogy a demokraták végül hivatalosan is elindítsák a vádeljárást, és feltételezések szerint ennek hatására lett végül mégis nyilvános a jelentés maga is.

A feljelentő maga nem hallotta a beszélgetést, de mint leírta, több fehérházi forrástól is úgy értesült, hogy rendkívül felzaklatta őket az, ami Trump és Zelenszkij közötti beszélgetés során történt. A beszélgetést követő napokban pedig fehérházi szereplők megpróbálták a hívás minden nyomát elrejteni, például a már említett, érzékenyebb információk tárolására használt rendszer alkalmazásával.

A beszélgetést követő napon a jelentő titkosszolga elmondása szerint az Ukrajna-ügyi amerikai megbízott és az EU amerikai nagykövete találkozott ukrán hivatalnokokkal, hogy tanácsot adjanak, mit is kezdjenek Trump követeléseivel. Trump ügyvédje, Rudy Giuliani is Madridba utazott, hogy Zelenszkij tanácsadójával tárgyaljon. (via BBC)