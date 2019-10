Meghalt Karel Gott, a leghíresebb csehszlovák

80 éves korában meghalt a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas évek ma már elképzelhetelenül népszerű csehszlovák énekese, Karel Gott. Az utóbbi években többször küzdött rákkal, idén szeptemberben pedig több cseh lap is megírta, a zenészt agresszív leukémiával kezelik.



A villanyszerelőből több éves tanulás és önképzés útján énekessé lett, gyerekkorától máig Prágában élő Gott 100-nál több lemezt és legalább annyi válogatásalbumot adott ki, és a hatvanas évek elejéről a kilencvenes évekig szinte folyamatosan koncertezett.

Az 1939-ben Plzenben született Gott iparművésznek készült, be is iratkozott egy MOME-ra hajazó prágai iskolába, de miután megbukott, inkább villanyszerelőnek tanult, sőt egy ideig gyakorolta is a szakmáját, aztán magával ragadta a pezsgő prágai zenei élet. Jazzénekes szeretett volna lenni, ezért évekig képezte magát, konzervatóriumba is járt, és amint elkezdett fellépni, szinte azonnal igen népszerű lett.

Minden elképzelhető műfajt kipróbált, a poptól-rockandrolltól az operettig. Elképesztően gazdag életművéből nehéz számokat kiemelni, de a leghíresebb slágere talán a Lady Karneval volt:

Amit rengetegen feldogoztak:

A szocialista tábor sok saját szupersztárjától eltérően Gott nyugaton is népszerű volt. Német nyelvterületen, ahol több tízmillió lemezt adott el, annyira, hogy 1968-ban például osztrák színekben indult az Eurovízión. De a hatvanas évek végén Las Vegas-i kaszinók koncertermeiben is állandó fellépőnek számított.



Gott az éneklés mellett sikeres amatőr festő volt.

Úgy tervezte, hogy 1990-ban egy nagy búcsúturnével visszavonul, de pont ekkortájban lett újra népszerű, így nem bírta elengedni a sikert és tovább koncertezett, illetve lemezei és klipjei is jelentek meg a legutóbbi évekig. Ez itt például tavaly készült:

Korábbi kapcsolataiból két felnőtt lánya volt, amikor 2008-ban, természetesen Las Vegasban, újra megházasodott és idős korábban még két lánya született.