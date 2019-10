„Szívesen látjuk a kínai cenzorokat az otthonunkban és a szívünkben” – írták a Kínában betiltott South Park alkotói

Szeptemberben elkezdődött a South Park új évada, de Kínában a második rész után be is tiltották, mert a kínai cenzúrán viccelődtek, pontosabban azzal, hogy az amerikai filmesek mikre nem hajlandók, hogy a hatalmas piacáért cserébe megfeleljenek a diktatúra elvárásainak. Sőt a részben felbukkant Micimackó is, amit azért tiltottak be Kínában, mém lett abból, hogy Hszi Csin-pinggel hasonlítják össze.

A tiltásra a sorozat két szülőatyja, Trey Parker és Matt Stone „bocsánatkérő” nyilatkozatot adott ki:

„Az NBA-hez hasonlóan mi is szívesen látjuk a kínai cenzorokat az otthonunkban és a szívünkben. Mi is jobban imádjuk a pénzt, mint a szabadságot és a demokráciát. Hszi egyáltalán nem hasonlít Micimackóra. Nézzétek meg szerdán 10-kor a 300. részt! Éljen soká a Nagy Kínai Kommunista Párt. Legyen bőséges az őszi cirokbetakarítás! Jók vagyunk, Kína?”

2015-ben írtam meg, hogy a világunk olyan lett, mint a South Park. Az elmúlt 4 évben semmi sem cáfolta ezt meg, sőt. (CNN)