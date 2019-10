Prága polgármestere megszakítaná testvérvárosi kapcsolatukat Pekinggel

Kína megfenyegette a prágai városházát, tovább élezve a cseh főváros és Peking között kitört diplomáciai konfliktust, írja a Bloomberg hírügynökség. A konfliktus azután robbant ki, hogy Prága tavaly novemberben megválasztott, a Kalózpártból érkező polgármestere, Zdeněk Hřib kiállt Tajvan és Tibet függetlensége mellett, majd pedig felmondta a Peking és Prága között 2016-ban megkötött testvérvárosi egyezményt.

Hřib elmondása szerint erre azért volt szükség, mert Peking nem volt hajlandó eltávolítani a megállapodás szövegéből a Tajvan fölötti kontrollra vonatkozó, az 'Egy Kína'-elvet kimondó részt, míg a cseh polgármester úgy látta, hogy ilyesminek nincs helye két város nemzetközi egyezségének szövegében.

Zdeněk Hřib a tibeti zászlóval a prágai városházán

A kínai nagykövetség haragosan reagált, Facebook-közleményükben azt írták, hogy a városvezetésnek a lehető leggyorsabban meg kéne változtatnia a hozzáállását, még mielőtt a saját érdekeik sérülnének meg.

A testvérvárosi megállapodás felmondására még rá kell bólintania a prágai közgyűlésnek is. A kínai követség szerint a lépés rombolja a bizalmat Kína és Csehország között.

A prágai polgármester döntése belföldön is tiltakozásba ütközött, mivel az államfő a közismerten Moszkva- és Peking-barát Milos Zeman.

A konfliktus amúgy már tavaly elkezdődött, amikor Hřib nem volt hajlandó kitiltani egy tajvani diplomatát egy találkozóról, amit ő szervezett, hiába követelte Kína, mire válaszul Kínában több zenekar koncertjét is betiltották, mivel a nevükben szerepelt a Prága szó.

Prága amúgy régóta élesen kiáll Tibet ügye mellett is, az egykori államfő, Vaclav Havel még fogadta is a dalai lámát, hiába tiltakozott akkor Peking. Hřib hatalomba lépése után pedig ismét kifüggesztette a tibeti zászlót a városházán, amely Havel elnöksége idején is időnként kikerült.