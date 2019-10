340 forintra drágult a metrójegy, a tüntetők fölgyújtották fél Santiagót

Sebastián Piñera chilei elnök rendkívüli állapotot hirdetett ki a Santiago de Chile területén, miután elfajultak a metrójegyek áremelése miatt indult tiltakozások a fővárosban. A tüntetők üzleteket fosztottak ki, járműveket gyújtottak fel, az Enel áramszolgáltató cég belvárosi székházára pedig gyújtóbombát dobtak.

Chile Latin-Amerika leggazdabb és legstabilabb országainak egyike – emlékeztetett a Financial Times a váratlanul erőszakos eseményekről tudósítva. Piñera elnök, aki jobb-közép irányultságú, független jelöltként nyert 2018-ban (előtte 2010 és 14 között is elnöke volt az országnak) most olyan jogát alkalmazza, amelyet még Augusto Pinochet katonai diktatúrája alatt rögzítettek Chile alkotmányában.

A milliárdos üzletemberből lett elnök még két napja is magabiztosan nyilatkozott arról, hogy Chile nem fogja követni Brazília és Mexikó (valamit a térség legtöbb állama) példáját, nem hallgat a populizmus szirénhangjaira, és kitart a piacbarát, liberális demokrácia értékei mellett.

Az erőszakos tüntetési hullám pénteken kezdődött a fővárosban a metrójegyárak emelése miatt. Santiago de Chile közlekedési hálózata összeomlott. A tüntetések előtt felhívások jelentek meg, hogy az utasok jegy nélkül használják a járatokat, és ezzel tiltakozzanak az ellen, hogy 800 pesóról 830-ra emelték az árát (1,04 euró), és januárban már 20 pesóval drágult a közlekedés.

A tüntetők pusztításba kezdtek, miután az összes metróbejáratot lezáratták az illetékesek. Összecsapások voltak a rendőrséggel is, a rohamrendőrök több helyen könnygázt vetettek be.

Santiago de Chile metróhálózata 140 kilométer hosszú, és a legmodernebb Dél-Amerikában. Lezárása arra kényszerítette a lakosságot, hogy gyalog érje el úti célját. Sok helyen a feldühödött emberek barikádokat emeltek az utcákon, és összeverekedtek a rendőrséggel. Az államfő egy nyilatkozatában bűnözőknek minősítette a tüntetőket. A belügyminiszter az állambiztonsági törvényre hivatkozva vetette be a rendfenntartó erőket. (MTI)