Hadházy népszavazással akadályozná meg az atlétikai stadion építését, és a vagyonnyilatkozatok ellenőrzését is szigorítaná

„Mondtam, hogy a parlamenten kívül kell szerveződni, és így is teszünk: hamarosan két népszavazási kérdésben indul el az aláírásgyűjtés” - írta Hadházy Ákos független parlamenti képviselő a Facebookon. A két kérdést Kassai Dániel, ex-LMP-önkormányzati képviselő nyújtotta be. Az egyik kezdeményezéssel a Budapestre tervezett atlétikai stadion építését szeretnék leállíttatni, ezzel ugyanis a Hadházy szerint az ország eltékozolna 150 milliárd forintot. Ez egyébként lényegében ugyanaz az atlétikai stadion lenne, amit a főváros az olimpiai pályázathoz tervezett volna építeni. Azt a pályázatot a kormány duzzogva visszavonta, miután az akkor szerveződő Momentum elegendő aláírást gyűjtött ahhoz, hogy meg kelljen kérdezni a tervről a budapesti lakosokat, ezt pedig a kormány mindenképp szerette volna elkerülni. Később azonban apránként bejelentették, hogy az olimpiához tervezett épületek nagyobb részét megépítik olimpia nélkül is.

A másik kérdés, amiben Hadházy népszavaztatna, a vagyonnyilatkozatok szigorúbb ellenőrzése lenne, ami a Borkai-ügy miatt a képviselő szerint különösen aktuális.