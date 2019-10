Telefonos alkalmazással építene titkos, könnyen mozgósítható sereget a katalán Demokrácia Cunami

Katalóniában minden nap óriási tömegek vonulnak az utcára, mióta a spanyol bíróság börtönre ítélt kilenc katalán politikust. A tüntetések többször durva összecsapásokká fajultak.

Közben feltűnt egy új, Demokrácia Cunami nevű szeparatista szerveződés, amely alulról építkező mozgalomnak mondja magát.

Fejlesztettek egy telefonos alkalmazást, ami összekapcsolja a hálózat megbízható tagjait, pillanatok alatt képes megmozdulásokat szervezni különböző helyszíneken.

A kérdés: ki áll a Demokrácia Cunami mögött? Sokan katalán politikusokra gyanakodnak.

Egy hét alatt elharapódzott az erőszak a katalóniai tüntetéseken, amelyek azután robbantak ki, hogy múlt hétfőn a spanyol legfelsőbb bíróság zendülés miatt 9-13 éves börtönbüntetésre ítélt kilenc katalán szeparatista politikust. A 2017-ben alkotmányellenesen megtartott és rendőri erőszakba torkollott függetlenségi népszavazás, valamint a katalán függetlenségi nyilatkozat miatt indított perben tizenkét embert vádoltak meg.

A békésnek indult tömegtüntetések már kedden a tüntetők és a rohamrendőrök közti összecsapássá alakultak, ami szerdán csak tovább súlyosbodott. Lángoltak a kukák és a barikádok, repültek az üdítős dobozok és a petárdák, amire gumilövedék volt a válasz.

Fotó: LLUIS GENE/AFP

Pénteken aztán félmillió ember vonult Barcelona utcáira, ahol az elítélt politikusok szabadon engedését és önrendelkezési népszavazást követeltek, miközben a katalán belügyi tanácsos hivatalánál a rendőrség kemény fellépése miatt tüntettek. A korábbi napokhoz hasonlóan ez a megmozdulás is kő- és üvegdobálásba fulladt, mire Quim Torra, Katalónia függetlenségpárti elnöke a hétvégén tárgyalások megkezdésére szólította fel a spanyol kormányt, hogy megfékezzék a további erőszakot.

Kívülről úgy tűnhet, mintha Katalóniában egyetlen óriási tömeg próbálna változásokat elérni, pedig valójában sok, kisebb frakcióról van szó. Egyrészt ott vannak a régi, hagyományos szeparatista csoportok, mint az ANC (Assemblea Nacional Calatana) és az Òmnium, másrészt teljesen új szerveződések is feltűntek.

A pénteki barcelonai tömegtüntetés Fotó: LLUIS GENE/AFP

Utóbbiak közé tartozik a titokzatos Demokrácia Cunami (Tsunami Democràtic), ami néhány héttel az október 14-i ítélethirdetés előtt, szeptember 2-án jött létre, legalábbis ekkor posztoltak először a Twitteren, az Instagramon és a Telegramon.



„Vissza tudunk ütni. Van stratégiánk. Új hullám indul, és te vagy a főhőse. Te vagy a Cunami” – írták. A hongkongi tüntetőkhöz hasonlóan egy Bruce Lee-idézetet választottak mottónak: „Légy olyan, mint a víz”, amivel arra utalnak, hogy a mozgalom fluid, gyors mozgású, és könnyen alkalmazkodik. Eddigi nyilvános megszólalásaikban elítélték az erőszakot, mondván, az csak távolabb sodorná őket a céljaiktól.

Azóta csaknem 150 ezer követőt szereztek az Instagramon, 200 ezret a Twitteren, és 362 ezret a Telegramon, amivel jól felépített, régóta működő függetlenségi csoportokat is megelőztek.

Sokan a Demokrácia Cunami segítségével tudtak hamis beszállókártyákat letölteni valós repülőjáratokra, ami a barcelonai reptér keddi elfoglalásához vezetett. „Éppen a Katalónia téren lógtunk, és fogalmunk sem volt, mit csináljunk, amikor üzenetet kaptunk, hogy foglaljuk el a repülőteret” - idézi a Guardian a 19 éves, barcelonai Irmát. „Kezdetben nem tapasztaltam erőszakot, ahol én voltam, ott csak ültek az emberek a földön. Aztán egyszer csak gumibottal kezdték ütni őket a rendőrök ”.

Blokád a barcelonai repülőtéren október 14-én. Fotó: LLUIS GENE/AFP

Ezen kívül eddig egyik nagyobb megmozdulást sem vállalták magukra, de jól mutatja az erejüket, hogy pénteken a spanyol legfelsőbb bíróság elrendelte a honlapjuk és a közösségimédia-felületeik törlését. Előbbit azóta több, különböző domainre is átköltöztették, egyszer például ironikus módon a pedrosanchez.cat címre (Pedro Sánchez a spanyol kormány miniszterelnöke), de sorra lekapcsolták őket. (Spanyolországon kívül ettől még elérhetők, ezért lehet Magyarországról is megnyitni).

Titkos, bármikor mozgósítható hadsereg

A Demokrácia Cunamit az teszi különösen érdekessé, hogy vezető nélkül, átláthatatlanul, kizárólag online működik. A reptérfoglalás után létrehoztak egy tüntetésszervező alkalmazást, amivel egyszerre lehet hatékonyan koordinálni a megmozdulásokat, és közben elrejtőzni a rendőrség elől. Élesben még nem próbálták ki, de már százezrek töltötték le, a Wired pedig részletes cikket közölt a működéséről.

Először is, ezt az alkalmazást nem lehet letölteni a Play Store-ból vagy az App Store-ból, nehogy a techcégek politikai nyomásra eltávolítsák a saját áruházukból. Ehelyett egy tömörített Android Package fájlt kell lementeni a Demorácia Cunami honlapjáról, majd manuálisan feltelepíteni a telefonra, így a felhasználók kiléte is nagyobb eséllyel marad rejtve, mintha a szokásos módon töltenék le. (Ez azt is jelenti, hogy az alkalmazást egyáltalán nem lehet iPhone-okon használni, az iOS biztonsági előírásai ugyanis kizárják az ilyesfajta telepítést).

De nemcsak erről van szó. Annak érdekében, hogy az alkalmazás ne kerüljön illetéktelenek, akár rendőrök kezébe, csak azok tudják használni, akik a telefonjukkal beolvasnak egy QR-kódot olyasvalaki készülékéről, aki már csatlakozott a hálózathoz. Minden új tag tíz QR-kódot kap, hogy meghívhassa a barátait, vagyis személyes ismeretség nélkül esély sincs belépni.

Fotó: LLUIS GENE/AFP

Ezzel persze nem lehet teljesen kizárni, hogy külsősök is beszivárogjanak, ezért hoztak még egy biztonsági intézkedést. Telepítéskor az alkalmazás engedélyt kér a felhasználóktól a helyzetük követésére, akik így nyomon követhetik, merre járnak épp a hálózat tagjai. Ez viszont csak egy bizonyos távolságon belül működik, így, ha valakinek sikerül is beépülnie, biztosan nem látja át az egész rendszert. Ennek akkor lehet jelentősége, amikor egyszerre több helyszínen szerveznek tüntetéseket, amiket sokkal nehezebben követhet le a rendőrség.

A lokáción túl a felhasználóknak azt is meg kell adniuk, mikor érnek rá tüntetni. Nem véletlenül nevezte Enric Luján, a Barcelonai Egyetem technológiai kérdésekkel foglalkozó politológusa az alkalmazást bármikor használható, „titkos hadseregnek”, amivel egyszerre lehet blokkolni két-három, vagy akár száz útszakaszt is.

Hány ember csinálhatta?

A készítők nyilvánosságra hozták az alkalmazás forráskódjának egy részét, amiből kiderült, hogy egy ingyenes, titkosított üzenetküldő és fájlmegosztó szoftver, a Retroshare adja az alapját.

A Retroshare arra jó, hogy az ember számítógépek („csomópontok”) közti hálózatot építsen ki a barátaival: minden felhasználó saját „csomóponttal” rendelkezik, de az IP-címét csak az általa meghívott barátai láthatják, a csomópontok közti kapcsolatok pedig titkosítottak. Így biztonságosan lehet kommunikálni és fájlokat cserélni a megbízhatónak ítélt emberekkel.

Egy október 20-i tüntetés. Fotó: Iranzu Larrasoana Oneca/NurPhoto

A nyilvánosan elérhető forráskód alapján nem lehetünk biztosak benne, de egyes szakértők szerint elképzelhető, hogy néhány ember az egész hálózatot átlátja, benne az összes potenciális tüntető helyzetével. Ha így is van,

a Demokrácia Cunami kitalálói olyan decentralizált hálózatot építettek, amit nem lehet lekapcsolni a legfontosabb „csomópontok” beazonosításával, közben mégis képes a hatékony információterjesztésre. Kétségek azért így is felmerülnek. A forráskódról elemzést készítő, Red Hat nevű cég munkatársa, Sergio Lopez szerint az internetszolgáltatók képesek lehetnek térképre tenni a hálózatban részt vevő „csomópontokat”, más kérdés, hogy a hatóságok elkérhetik-e tőlük ezeket az információkat. A szakértők közt nincs konszenzus abban, hogy mennyi időt és energiát vehetett igénybe az alkalmazás elkészítése.

„Ezt nem egy aktivista csinálta a szabadidejében” - mondta a Wirednek Luján, Lopez szerint viszont nem lehetett olyan nehéz összerakni, mint elsőre hinné az ember. „A legbonyolultabb részét, a »friend-to-friend« hálózatot a Retroshare-től kölcsönözték, a többi részét pedig egy kisebb fejlesztőcsapat, vagy akár egyetlen ember is elkészíthette.”

Alulról szerveződő mozgalom, vagy a politikusok kavarása?

A legfontosabb kérdés persze, amit a spanyol belügyminiszter szerint már a titkosszolgálat is vizsgál, hogy ki vagy kik állnak a szervezet mögött. A Demokrácia Cunami egy alulról építkező, online mozgalomként láttatja magát, közben mégis olyan hatékonyan működik, mintha szigorú stratégia mentén dolgoznának. „Szerintem kevesen vannak, de nagyon intelligensek, és otthon vannak a technológiában” – idéznek a Wired-cikkben egy 28 éves barcelonai aktivistát.

Quim Torra katalán tartományi elnök Fotó: JOSEP LAGO/AFP

Mások szerint viszont a régebbi, klasszikus szeparatista szervezetek állnak a háttérben: így gondolja a már említett politológus, Enric Luján is, aki a korábbi katalán kormány időközben külföldre menekült tagjait is a Demokrácia Cunami mögött sejti.

Az biztos, hogy néhány katalán politikus, köztük a tartományi elnök, Quim Torra is kiállt a mozgalom mellett, akárcsak a népszavazás idején hivatalban levő vezető, Carles Puigdemont. Az El País úgy tudja,

a spanyol rendőrség is Torrára és Puigdemontra gyanakszik, akik állítólag Svájcban találkozhattak más katalán nacionalista vezetőkkel, köztük az ANC és az Òmnium tagjaival. A Demokrácia Cunami azt állítja magáról, hogy csak alkalmi szinten kapcsolódik más, függetlenségpárti szervezetekhez, de semmi köze a katalán kormányhoz. Ugyanígy azt is tagadják, hogy kötődnének a 2017-ben alakult, szeparatista CDR-hez (Comitès de Defensa de la República), hiába gyanakodnak erre sokan, például a Guardian által idézett, Anna nevű tüntető. „Világos, hogy olyan emberek csinálják, akiknek van szervezési tapasztalatuk. De senki sem tudja biztosan”.

Carles Puigdemont korábbi katalán elnök Brüsszelben Fotó: JULIETTE BRUYNSEELS/BELGA/AFP

Akik a CDR machinációját sejtik a háttérben, arra hivatkoznak, hogy a népszavazás idején aktív szervezetnek megtisztulásra volt szüksége, miután hét tagjukat őrizetbe vették terrorizmus és robbanóanyag birtoklásának gyanúja miatt. „A függetlenségi mozgalom nem engedheti meg magának, hogy erőszakpártinak tűnjön. Valami újra volt szükség, egy új szereplőre, amely képes mozgósítani az embereket” - mondta a Guardiannek Verónica Fumanal, aki a szocialista miniszterelnöknek, Pedro Sáncheznek és a jobbközép Ciudadanosnak is dolgozott.

Akárhogy is, a Cunami-alkalmazás készítői máris messzebbre tekintenek a katalán eseményeknél, és úgy írják le a programot, mint ami bárhol a világon használható békés tüntetések szervezésére.