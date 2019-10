Miniszterelnök úr tiszteletére kitakarították az egzotikus városrészt, ahol ma felbukkan

Miniszterelnök úr szerdán szakítva eddigi szokásaival zárt térben készül megünnepelni október 23-át, a Zeneakadémián mond majd beszédet. Felbukkanása ezen az egzotikus vidéken komoly felfordulást okozott. A helyi illetőségű Kővári-Marschall Gergely, minden sörissza barátjának képes beszámolója szerint őexcelenciája tiszteletére akkora sürgés-forgás kezdődött, amilyet tán még sosem láttak a sokat tapasztalt környék lakói.

"A helyszíntől 100-200 méterre is le van zárva a Kertész és a Király utca is, sohasem látott mennyiségű takarítószemélyzet sürgölődik az amúgy mindig totálretkes utcában" - írta. A poszt kirakása óta eltelt időben beszámolója szerint megérkeztek a környékre a TEK kisbuszai is, "kopasz csávók bedrótozva szállnak ki belőlük".